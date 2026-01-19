女兒學測失利難上台大…父溫柔開導「人生像導航」 萬人感動

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名父親安慰考生女兒的對話，感動不少網友。圖為學測進入第三天，考生積極讀書準備。 記者陳正興／攝影
一名父親安慰考生女兒的對話，感動不少網友。圖為學測進入第三天，考生積極讀書準備。 記者陳正興／攝影

學測進入最後一天，Threads上出現一則一位父親和女兒的對話，令人感動。女兒在考後情緒潰堤，哽咽地對父親說：「我原本想去台大的…現在可能連國立都危險。」面對女兒的自責與失落，父親沒有責備成績，而是拿起手機打開Google Maps，用「走錯路」的比喻安撫她的情緒。

父親對女兒說，自己開車時常常走錯路，但導航不會責怪，只會重新規劃路線，藉此提醒她人生也一樣，即使沒有走在原本預期的方向，也不代表結束，而是換一條路繼續前進，「吃飽了，我們換條路走，人生也能達標」。

此對話曝光後，引發大量網友感動留言，「女兒聽完，眼眶裡的淚水終於掉了下來，但這次不是因為不甘心，而是因為那股緊繃的壓力終於鬆開」、「人生真的不是只有讀書這條路，名校也並非完美人生的保證」、「大格局思維，很多人一輩子都活在沒上第一志願的遺憾裡」、「人生並不是只有台大、清大、交大，讀書也並不是唯一的出路」。

也有人從職涯與選擇角度回應，指出學歷並非決定一切「書讀得多就表示選擇多，腦袋裝了多少東西能把多少東西顯化出來解決別人的問題，這才是真正展現自我價值的關鍵」、「我逢甲的，可是我有同事是交大電子、清大電機的，所以學歷不是重點，選擇才是重要」、「我大學重考，第一次根本沒學校念，現在不也是上市櫃總字輩，天不會塌下來，別擔心」。

不少網友將焦點放在這位父親的教養方式，「這回應太棒了，這位老爸很有智慧啊」、「學校差那點真的不重要，有個能給安全感的爸爸，才是他這輩子的底氣」、「爸爸好棒，真的是孩子的明燈」、「這樣的引導方式更會是孩子情緒穩定、開創人生格局的舵手，期許我們都能成為這樣的父母」、「有這麼優秀的爸爸媽媽，女兒一定優秀」。

115學測 台大 親子 導航

