快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

聽新聞
0:00 / 0:00

學測第三天考數B、社會 學生積極備戰

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
學測進入第三天，考生積極讀書準備。記者陳正興／攝影
學測進入第三天，考生積極讀書準備。記者陳正興／攝影

115學年學科能力測驗上午進行第3天考試，考數學B、社會。前兩天未攜帶應試有效證件與手機未關機事件頻頻發生，大考中心提醒，考生進試場就座前，應確認鐘錶的鬧鈴功能已關閉，放在臨時置物區的手機應完全關機。上午學生們仍是積極準備第三天的考試，有家長也拿出提神物品為考生塗抹，加油打氣。

學測進入第三天，考生積極讀書準備。記者陳正興／攝影
學測進入第三天，考生積極讀書準備。記者陳正興／攝影
學測進入第三天，考生在試場外積極讀書準備。記者陳正興／攝影
學測進入第三天，考生在試場外積極讀書準備。記者陳正興／攝影
學測進入第三天，考生在試場外積極讀書準備。記者陳正興／攝影
學測進入第三天，考生在試場外積極讀書準備。記者陳正興／攝影
學測進入第三天，家長為準備進入試場的考生塗抹提神物品法，打起精神，應付考試。記者陳正興／攝影
學測進入第三天，家長為準備進入試場的考生塗抹提神物品法，打起精神，應付考試。記者陳正興／攝影
學測進入第三天，考生積極讀書準備。記者陳正興／攝影
學測進入第三天，考生積極讀書準備。記者陳正興／攝影
學測進入第三天，考生積極讀書準備。記者陳正興／攝影
學測進入第三天，考生積極讀書準備。記者陳正興／攝影

115學測

延伸閱讀

115學測最後一天數Ｂ、社會科登場 應考注意事項一次看

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115年大學學測 國文科（國綜）試題與解答

學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身

相關新聞

115學測最後一天數B、社會科登場 應考注意事項一次看

115升大學學測邁入最後一天，今天依序考數學B、社會科。今年兩科選考人數均達10萬，選考人數百分比約83%，志在社會科學...

他讚學測作文「隔在我們之間的種種」有深度 網看法兩極：傷痛怎評分

今年學測作文題目第二大題則根據著名繪本作家幾米溫馨繪本，要求考生「隔在我們之間的種種」寫一篇文章，探討人際隔閡與換位思考。一名網友發文，稱此題目設計很棒也很有深度，許多考生藉由作文訴說家庭或任何關係的痛，有些考生甚至是邊哭邊寫完的。對此，有網友也認為此題目很棒；但也有網友覺得題目太情緒化不太妥當。

115年大學學測 國文科（國綜）試題與解答

115年大學學測國文科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

學測第三天考數B、社會 學生積極備戰

115學年學科能力測驗上午進行第3天考試，考數學B、社會。前兩天未攜帶應試有效證件與手機未關機事件頻頻發生，大考中心提醒...

115學測國寫／出題創新 「愛的迫降」談臉與共情

一一五學測國寫情意題作文以「隔在我們之間的種種」為題，台北市教師解題團指出，考生想在情意題中脫穎而出，需表現出人我互動中...

115學測國文／整體比去年難 古文多、國學常識重上陣

今年學測國語文綜合能力測驗，國文老師與考生都覺得難。不過，國文老師陳怡樺提到，十五古文有三則納入閱讀文本，可見出題有刻意...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。