他讚學測作文「隔在我們之間的種種」有深度 網看法兩極：傷痛怎評分

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為學測作文以「隔在我們之間的種種」為題很棒也很有深度。學測示意圖。 記者曾原信／攝影
一名網友認為學測作文以「隔在我們之間的種種」為題很棒也很有深度。學測示意圖。 記者曾原信／攝影

今年學測作文題目第二大題根據著名繪本作家幾米溫馨繪本，要考生以「隔在我們之間的種種」寫一篇文章，探討人際隔閡與換位思考。一名網友發文，稱此題目設計很棒也很有深度，許多考生藉由作文訴說家庭或任何關係的痛，有些考生甚至是邊哭邊寫完的。對此，有網友也認為此題目很棒，但也有網友覺得題目太情緒化不太妥當。

115學測國文作文第二大題以幾米的繪本《超級沒用的大人》與《但願有一天你會懂》作為配圖，指出成長過程中無論是面對親人、師長或同學都會出現無法坦誠表達的情況，「脫口而出的話卻時常心意相反」，進而產生誤解，考卷要求考生以「隔在我們之間的種種」為題，探究換位思考與藏在深處的心結。

一名網友在Threads發文，針對今年學測作文題目第二大題「隔在我們之間的種種」的題目發文，他認為考題設計得非常好又有深度，許多考生是邊哭邊寫完的，藉由考卷傳達原生家庭或其他關係的傷痛。

原PO建議，如果孩子願意的話，家長們都應該看看孩子到底寫了些什麼，因為「有些時候的痛無法說出口」，總而言之，他認為此題目既有深度又好發揮。

此文一出，不少網友也認為此題目設計得很好，「覺得這個題目各個年齡層都很適合書寫」、「覺得這題目好棒，好適合探討很多亞洲家庭教育的議題」、「這題目很棒，我也邊寫邊哭」、「我覺得大人也可以來寫寫看」。

但也有網友覺得題目太情緒化，設計得不太妥當，「我很討厭這題目，因為有時候我們說不出口的東西不代表用筆就寫的出來」、「全國性質的考試出這種類型的作文題目，我覺得不妥，學測的目的是了解學生的學習成果，太情緒化的題目不是很公平」、「痛怎麼能拿來評分」。

115學測 作文 國文科

