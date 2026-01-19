學測2天近300件違規 半數未帶證件最大宗

大學學測昨日依序考英文、國綜、國寫。大考中心統計，學測首日總計一百卅件違規，次日則有一六二件，比首日增加。兩日最大宗違規均為未攜帶應試有效證件正本且未於時間內送達。

大考中心主任張新仁指出，學測首日最大宗違規為未攜帶應試有效證件正本且未於於間內送達六十七件，其次為應試時飲水或嚼口香糖十九件，行動電話未完全關機十五件，所有違規加計總計一百卅件。

第二天有八十二件未攜帶應試有效證件正本，手機未完全關機廿七件，考試結束鈴響畢仍持續作答廿一件、攜帶入場物品發出聲響十六件，應試時飲水或嚼口香糖九件及隨身攜帶關機的手機七件，總計一六二件違規，比首日增加。另外，截至學測次日，有一四七件考生突發傷病，由考場啟用五十二間備用試場協助應試。

今為學測最後一日，依序考數學Ｂ、社會科，今年兩科選考人數各別十萬人，選考人數均為百分之八十三。

張新仁提醒考生，務必攜帶應試有效證件正本，若第一時間未攜帶，需於當節考試結束鈴響畢前，將有效證件送達考分區試務辦公室或試場；手機則需完全關機且不可隨身攜帶，避免違規被扣分，得不償失。