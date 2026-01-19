聽新聞
0:00 / 0:00

115學測英文／英寫養寵物 分析少子化時事

聯合報／ 記者李芯許維寧張策／台北報導

英文老師認為今年學測英文詞彙題很會「誘答」，文意選填則對學生友善。作文題配合時事請考生寫養寵物的風氣，考驗描寫能力。補教估五標與去年接近，頂標為十三級分、前標為十一級分、均標為八級分、後標為五級分、底標為四級分，僅後標與底標提升一級分。

英文老師Penny指出，今年第一大題詞彙題中，大考中心在出題時很會「誘答」，第九題很多學生可能會秒選「struggle」，但答案是「elbow」，若要用struggle，應把挖空後面的「the way」去掉才較為合理。至於第十題的答案「grave」，除了墳墓的意思外也有形容詞的用法，表達「沉重」的感覺。

成功高中教師陳國泰談到，今年文意選填沒有刁難學生，十個選項中動詞、形容詞等分配平均，對學生非常友善；篇章結構多只要靠前後文語意找出關鍵詞就能作答。

成淵高中教師李宜樺指出，第四十一題考材質演變，若考生事前曾刷大考考題，就會發現曾考過相似題型；今年混合題只要看懂六個商家要陳述的理念即可，第五十題則是考片語one of a kind，也曾見於近年模擬考，考生可說「賺到」。

作文談養寵物的風氣，並給予考生三張圖片，建國高中教師劉家慧表示，考生想得高分需利用圖片線索，寫傳統家庭是父母餵養小孩，而年輕家庭可能更傾向一起養寵物。第二段建議考生論述生活中的觀察，說明原因時，能嘗試論述現代社會生兒育女成本增加，而寵物給予的回饋感可能更單純，影響層面則可討論幼年人口減少下的社會高齡化現象。

英文老師Fran指出，題目考驗描寫能力，並延伸議論技巧，必須在文章中呈現自己的深度看法，而非只是表面陳述。

方姓考生指出，寫作時除了基本句型、單字要用對，還要把想法整理好，兩段之間也要有連貫，等於是在用英文表達對生活議題的看法，沒準備的會有點吃力。

115學測

延伸閱讀

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115年大學學測 國寫（作文）試題

115學測英文／考前刷題會「賺到」！解題師估五標 作文「養寵物」描述圖片線索拿高分

115學測英文／難度降低有感 作文從「養寵物現象」分析少子化

相關新聞

115年大學學測 國文科（國綜）試題與解答

115年大學學測國文科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

115學測國文／比預期難！閱讀量大選項又相近 考生嘆「沒幾題確定」：心裡很沒底

115年學測第二天下午，國文科考試結束後不少人直呼「比預期困難」。考生普遍反映，今年國文科題型雖與往年相近，未出現明顯全...

115學測國寫／國文師解析作文！「有臉的動物」2句成關鍵 幾米畫作揭啟示

115年學測第2日結束，下午最後一個考科為國語文寫作能力測驗。今年寫作第1大題討論人類偏心「有臉的動物」，國文老師認為，...

115學測國文／比英文更有挑戰！考生嘆文言文暴增「中上偏難」 混合題聚焦女性意識

115學年度大學學科能力測驗今為第二天，下午12時50分至下午2時20分第二節考試考國文（國綜）試題。對於考試難易度，桃...

115學測國文／試題「穩中求變」！全中教揭命題關鍵：28題有亮點

115學年度大學入學能力測驗國語文綜合能力測驗今日結束，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）發表試題評論。全中教教師團...

115學測英文／作文考驗描寫能力 補教師憂混合第47題有爭議

115年學測進入第2日，早上第一科為英文。補教老師認為，詞彙題最後兩題、混合題第47、48題都非常有挑戰性，英文作文考驗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。