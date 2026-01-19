聽新聞
115學測國文／整體比去年難 古文多、國學常識重上陣

聯合報／ 記者李芯許維寧周嘉茹朱冠諭／台北報導
115大學學測昨天第二天，第一節考試開始前，學生把握機會溫習。記者曾原信／攝影
115大學學測昨天第二天，第一節考試開始前，學生把握機會溫習。記者曾原信／攝影

今年學測國語文綜合能力測驗，國文老師與考生都覺得難。不過，國文老師陳怡樺提到，十五古文有三則納入閱讀文本，可見出題有刻意提升古文命題力度，且多年沒考的國學常識、應用文都入題。中山女高老師李明慈認為，題目看似平易近人，但選項鑑別度高，還有創新題型。

陳怡樺認為，今年國綜整體比去年難，但因為還有五十分的國語文寫作能力測驗，所以預估五標相同，頂標為十三級分、前標為十二級分、均標為十級分、後標為九級分、底標為七級分。

陳怡樺指出，今年國綜考科中，十五古文的「出師表」、「師說」納入閱讀測驗文本，「項脊軒志」加入混合題的閱讀文本，且都是對讀，如果學生熟讀可以節省作答時間。過往學生常覺得念古文ＣＰ值低，本次命題力度和比例刻意提升，老師將非常樂見。

此外，已經大約四年沒考的國學常識，今年在第廿八題出現，考了詩、詞、曲的基本概念；同樣有三、四年沒考的應用文，本次出在單選題第三題，如果學生因為多年沒考就不碰，看到題目會比較驚慌。

李明慈表示，今年試題整體看似平易近人，但選項鑑別度很高，試題亦有創新題型，如第四題以韓非六項發言列表，對讀鴻門宴、燭之武退秦師、諫逐客書、孟子等文選；十四題採用雙框對讀形式，要求考生檢視選文內量詞的用法。

建國高中教師周杏芬則談到，國綜試題文言、白話文比為四比六，又今年混合題改採一一三年大型題組型態，將多文本層層堆疊，再綜合三篇文章回扣主題「聽見她的聲音」，其中以卅六題壓軸，給予三項推論考延伸解釋與反思，需要考生細讀作品、穿梭互參、確認每個環節的意義才能找到答案。整體而言，試題中間偏難，考生要很專注才能作答。

桃園市復旦高中考生表示，今年試題整體難度落在「中上偏難」，不少考生直言挑戰性遠高於英文科，今年文言文解析難度大，不僅強調文意解析，更要求具備在大量文本中快速梳理邏輯與立場的能力。

