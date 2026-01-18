115學測國寫／考生：考題轉換視角 易從生活經驗發揮
115學年度學科能力測驗今天下午考國文二（國寫），有考生認為，引用幾米圖文的考題需要轉換視角，題材貼近日常生活，題意清楚，可以從家庭溝通、師生互動等經驗切入發揮。
115學年度學科能力測驗訂於1月17日至19日舉行，學測共有6考科，考生可自由選考，國文二（國寫）今天下午登場，在考試結束後，不少考生陸續走出新竹市立香山高中（考場），相互討論作答內容，也有家長在學校外等候接送。
香山高中楊姓學生接受中央社記者訪問說，考題中有引用幾米插畫，一幅呈現「大人在下、小孩在上」，另一幅則相反，透過視角轉換，引導她思考大人與孩子之間的溝通差異。
她表示，題材貼近日常生活，她可從與母親相處、師長等互動，或家庭溝通經驗切入答題，也透過此梳理與家人間的情感。
竹東高中學生陳宥鈞說，其中有題目以豬與魚為對照，因有無「臉」是否會影響人產生共情，而有「臉」的出現，能降低溝通時的混亂感，也讓人更容易承擔責任，此題答案可依題目邏輯推測回答。
竹東高中學生楊筠萱指出，她將上述題目延伸到生活情境，認為相較於傳訊息，面對面溝通更能傳達情感與迫切性；反之，若過度依賴文字溝通，則容易造成理解落差，也無法讓對方感受到情緒溫度。
她說，此次考題偏生活化，答題時可以結合自身成長經驗，只要仔細閱讀題目指示並掌握節奏，可在考試時間內完成作答。
