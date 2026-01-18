115學測國寫／考幾米圖文「超級沒用的大人」 換位思考是解題關鍵

115學年度學測國語文寫作能力測驗採用作家幾米的圖文對話，各解題團隊指出，關鍵在於換位思考，與熟悉的人相處難免有隔閡，考生須論述如何轉換角度思考，迎向和諧的關係。

學測國文科分成「綜合能力測驗」與「寫作能力測驗」2節考試，但合併成一科計分。寫作測驗第2大題引用自作家幾米的「超級沒用的大人」、「但願有一天你會懂」，要考生舉出實例，並提出自己的回應。

得勝者文教解題團隊教師陳怡樺指出，解題關鍵在於換位思考，例如子女會覺得父母常以「為你好」為名，過度干預交友、志向、興趣選擇等。或許有一天，「當你有機會要去照顧比自己年紀更小的人，就能體會為何父母難以放手」，畢竟站在不同的立場，都會有不同的承擔和為難。

解題教師葉常泓表示，仔細觀察考題給的甲、乙兩圖，甲圖是大人在下負責承重，正常情形下，應該可以承托住孩子的期望；乙圖則是孩子在下，瘦小的身軀往往難以承托大人種種溝通的不良和誤解。今年的題目有許多暗示，也有文字明示，考生看到題目不要慌張，仔細審題再後寫作，其實沒有那麼難。

中華民國補習教育協會解題團隊蔡易修指出，今年的幾米圖文題雖屬於「感性題」，但其實包裹了論述，考驗學生閱讀題目時，有無辦法迅速掌握方向。以往學測考題，多是以具體東西聯繫抽象情感，例如110年的「如果我有一座新冰箱」；今年則是要考生直接處理，還要求舉出實例、換位思考，確實有一點挑戰性。

學習王科技、勝選學習顧問解題團隊韓曌提醒，圖畫的「翻轉」意象解讀是關鍵，題目有3項明確指令，包括描述隔閡原因、看待心結的態度，以及換位思考後的回應。考生不能只專注於描述圖畫或感悟，若遺漏其中一項指令，分數勢必會受影響。

全國高級中等學校教育產業工會解題團隊指出，國寫第2大題是108課綱以來，首次以圖文入題，透過「圖像翻轉」呈現對話的兩種可能，是今年最大亮點。題幹敘述雖長但指令清晰，考生須解讀圖文、描述經驗、換位思考、回應問題，4階段步驟缺一不可。