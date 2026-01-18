115學測國寫／作文聚焦「情感連結」！從臉的共感到隔閡省思

學測今天第3節考國寫，聚焦「人我往來的情感連結」，第1大題從「臉」的共感進而思考倫理責任，第2大題則引用作家幾米的繪本圖文，探討人際之間的隔閡或心結。

115學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，第3節考國語文寫作能力測驗（國寫），教育部邀請台北市高中國文科教師團隊協助分析試題。

國寫第1大題改寫自著作「就算牠沒有臉」，題幹敘述「無臉」有時是逃避關懷和責任的托詞與作法，但人們也可能回應「臉」的召喚，挺身承擔倫理責任。請考生就文中對「臉」的說明，舉出生活見聞中選擇逃避或積極承擔的事例，就如何做出選擇，表達看法與省思。

建國中學教師盧宜安表示，第1大題知性題以「臉」為素材，引領考生思考人類共感所生的議題；第1小題要求考生從文章掌握女主角行動背後的心理因素；第2小題需先確立中心論點，整合素材或援引實例，考生寫作時不能只停留在案例表象，還要針對逃避或承擔的行動提出省思，才能提高文章層次。

第2大題引用作家幾米繪本的「超級沒用的大人」、「但願有一天你會懂」，提到人與人間的情感，往往極其微妙，請考生以「隔在我們之間的種種」為題，寫一篇文章，內容描述是何原因造成彼此隔閡？怎樣看待彼此阻隔或心結？試著換位思考，揣摩對方想法，並提出回應。

中山女高教師黃月銀提到，第2大題情意題聚焦人際之間的隔閡或心結，考生要先描述與特定對象產生隔閡或心結的狀況並釐清原因，進行自我覺察，接著換位思考，揣摩對方想法，以及最終如何和解或是安頓自己的內心。

復興高中教師鄭慧敏說明，今年國寫聚焦「人我往來的情感連結」，第1大題引文形式、提問方式與近年相同，文章從韓劇「愛的迫降」中的情節說起，談到因「對到臉」而產生的觸動情緒，考生可透過文本引導，結合現實生活的例證，闡述自己的觀察、選擇與省思。

鄭慧敏指出，第2大題加入幾米的圖文創作，除了解讀文字，也不能放過圖象的提醒與暗示，圖文訊息可幫助考生重建情境；而人際間產生的隔閡或心結可能是進行式或完成式，可以解不開，也可以不想解開，重點是分享自己心境對生活的影響，或是對人我關係的省思。