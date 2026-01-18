115學測國寫／作文超抽象…韓劇「愛的迫降」入題 高雄考生：很難寫

大學學測今天進入第二天，最後一堂是國文作文。高雄場考生說，第一題理性題以韓劇「愛的迫降」當背景，談「面部表情」帶來的感受與影響，背景雖然熟悉但題目很抽象、哲學，不好寫。第二題感性題則探討人與人之間的隔閡，可用自身經驗書寫，相形之下好發揮。

國寫題目分第一題理性題與第二題感性題，理性題是描述「愛的迫降」男女主角相處，有回因與小豬對視多次，最終選擇不吃豬、改吃魚，要求考生分析其選擇原因，延伸闡述對「臉」的詮釋，舉出生活中面對逃避或積極承擔的情境。感性題則以幾米的圖像為例，請考生探討人與人之間的隔閡，考生普遍可以用親身經驗代入，比較好發揮，

福誠國中謝姓考生說，理性題很抽象，不好寫，題目比上一次難。雄中李姓考生說，理性題需要透過「臉」的意象來論述逃避或承擔，抽象程度較高，比較難寫。

復華中學吳姓考生說，若看到小豬的臉會覺得牠是一個生命而不忍心，但是魚的話沒看到臉所以就沒差，最後決定以道德層面切入。文山高中陳姓考生認為，他選擇以「逃避」作為論述主軸，舉情侶分手後刻意避開對方為例，說明逃避的成因，並進一步反思應如何面對與調整。

高雄女中謝姓考生說，有關理性題她觀照自身經驗，以街頭愛心比販賣者為例，指出自己曾因對方身分是老人或身障者而心軟，做出難以預期的決定，久而久之反而產生迴避心理，將此經驗設定為「逃避」的論述素材。

感性題部分，雄女謝姓考生說，感性題雖然好發揮，但不擔心因此難以拿高分，想必很多人會寫父母之間的隔閡，切入與詮釋方式仍各不相同，她以自身夢想與父母期待的落差，描寫對未來規畫的隔閡。

高雄中學李姓考生說，感性題讓他聯想到他與父親在學業表現上的衝突，促使他從換位思考的角度切入。郭姓重考生則說，他在感性題聚焦言語可能引發的人際衝突，並以自身上班經驗與家庭相處的小故事切入，提及曾退學投入職場，累積社會歷練後再回到學校讀書，選用更貼近生活的角度回應題意。

今天下午最後一堂考作文，考試時間一結束，眾多考生大步邁開步伐急著回家。記者徐白櫻／攝影