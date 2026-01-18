115學測國寫／國文師解析作文！「有臉的動物」2句成關鍵 幾米畫作揭啟示
115年學測第2日結束，下午最後一個考科為國語文寫作能力測驗。今年寫作第1大題討論人類偏心「有臉的動物」，國文老師認為，只要題目看清楚、舉例舉得好，都不會有大問題。第2題則是以圖片舉例，考生需以「隔在我們之間的種種」為文，國文老師指出，題目有2個啟示點可以做思考，且題幹已暗示寫作順序，只要審題正確都能寫得較輕鬆。
今年國寫第1題引文提到韓劇「愛的迫降」中，女主角不願吃同行的小豬，卻可以接受吃合理補來的魚，原因在於「動物的眼神」能喚起人類的共感，人類也因此特別容易偏心「有臉的動物」。第1小題問女主角行為的原因，第2小題則指出，人可能因「無臉」來逃避關懷與責任，或者回應「臉」的召喚挺身承擔倫理責任，題目要求考生對此舉出事例，表達看法與省思。
國文老師陳怡樺說，要回答第1小題有兩個關鍵句：「人天生對有臉的動物會偏心」、「眼神可以召喚出同情與共感」，接下來再詮釋女主角行為，要拿分沒有大問題。第2小題的重點在於經驗舉例，如果舉得好沒什麼問題，此外題目要看清楚，逃避跟積極承擔擇一即可。
其中，陳怡樺認為積極承擔比較好發揮，「沒有臉的人」可以舉的例子有網路上的匿名者、罪犯、社會弱勢、街友等等，只要有精確的範例，後面的反省跟對策可以寫得很好。
第2題引用繪本作家幾米的圖片，呈現出孩子與父母之間微妙的隔閡，以及對話連結的重要性，但在相處中脫口而出的話卻常常與心意相反，產生誤解。題目要求考生以「隔在我們之間的種種」為題，寫文描述是什麼原因造成人與人之間的隔閡，如何看到彼此的心結，並試著換位思考提出回應。
國文老師葉常泓表示，圖片能看到兩個啟示點，首先是語言可以溝通思想，也可能造成隔閡；再來，第1張圖是大人在下承重，承受小孩的愛與期望，第2張則是小孩在下，顯示出如果因溝通不良產生隔閡，就是由小孩在下承受大人的種種誤解。
葉常泓認為，題幹已有暗示寫作順序，題目稱「種種」意謂隔閡的原因可以不只一種，例如雙方性情、價值觀、認同的體制不同。段落安排方面，以安全的五段式結構來說，段二可寫溝通障礙，段三寫如何看待心結，段四則是換位思考後的結果，可以是化解隔閡，或者最終「道不同，不相為謀」。
陳怡樺笑稱，歷經前一科字數多的國語文綜合測驗，考生應該都會「變聰明」，只要審題上不要出太大問題，這兩題對學生來講相對之下都會寫得比較輕鬆。
