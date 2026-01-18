快訊

名校光環是「投胎紅利」？她考上北一女驚覺落差：全班只有我爸是工人

洪詩照顧失智公公話題延燒 李運慶挨酸「錯嫁」回嗆：是你嫁嗎？

理組生快看！115學測「數A、自然科」大考中心正式解答出爐

115學測／英文擺脫傳統、國文回歸本質…瀛海中學攜手名師解題 點奪分關鍵

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
瀛海中學今年邀集嘉華中學、儒林補教、學習王科技等組成解題團隊，今學測第2天結束後也針對英文及國文考科即時解題與試題趨勢分析。圖／瀛海中學提供
瀛海中學今年邀集嘉華中學、儒林補教、學習王科技等組成解題團隊，今學測第2天結束後也針對英文及國文考科即時解題與試題趨勢分析。圖／瀛海中學提供

115學年度大學學測進入第2日，台南一考區英文科應考人數8101人、缺考人數達168人，國綜及國寫應考人數為8092人，缺考人數分別為177人及212人，整體考場秩序良好，不過仍有零星考前劃記或翻閱題本、發出聲響及未帶有效證件等違規情況。

台南安南區瀛海中學今年邀集嘉華中學、儒林補教、學習王科技等組成解題團隊，考試後也針對英文及國文考科即時解題與試題趨勢分析；該團隊分析指出，今年英文試題整體難度較去年略有提升，命題取向兼具「生活情境」與「邏輯判讀」，對高分群考生具有良好鑑別效果。

另外，作文題緊扣社會現象，透過「全家與寵物同框」、「僅有孩子」、「僅有寵物」3組對比圖像，引導考生思考高齡化與少子化趨勢下家庭型態的轉變，此類題型不僅檢視學生語言能力，更考驗其觀察力、思辨力與創意表達，需將日常生活經驗轉化為具體且有邏輯論述內容。

補教老師吳翰陞分析，自108課綱上路以來，英文科命題已徹底擺脫傳統「死背單字」的模式，預估今年英文科五標分數約落在「13、11、8、4、3」級分，與去年相近，僅呈現小幅波動。

解題團隊表示，今年國文試題呈現「回歸本質」格局，深化文學素養與文本理解，試卷難易適中，靈活串聯「鴻門宴」、「諫逐客書」與「出師表」等核心課文應用，並透過日益成熟的混合題型，引導學生在古今文本對照達成思維爬梳與內化表達，對中上程度學生具備鑑別度。

瀛海中學校長陳怡君說，校方今年推動即時解題，不僅展現深厚教學量能，更是瀛海與考生共同面對學測、實踐「教與學共成長」的承諾，同時，老師在考場的陪伴不僅安撫學生的心理壓力，更是瀛海師長對每一位考生用心的愛。

