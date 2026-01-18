快訊

名校光環是「投胎紅利」？她考上北一女驚覺落差：全班只有我爸是工人

洪詩照顧失智公公話題延燒 李運慶挨酸「錯嫁」回嗆：是你嫁嗎？

理組生快看！115學測「數A、自然科」大考中心正式解答出爐

115學測國寫／知性題寫出「思辨」才出眾 作文可拆解5大步驟下筆

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115升大學學測第二天考試於稍早完試，大考中心邀請台北市教師團解題。記者許維寧／攝影
115升大學學測第二天考試於稍早完試，大考中心邀請台北市教師團解題。記者許維寧／攝影

115升大學學測第二天考試於稍早完試，下午最後一節考國文國寫，依往例分知性題與情意題，情意題作文以「隔在我們之間的種種」為題，大考中心邀請台北市教師團解題，教師團指出，若考生想在情意題中脫穎而出，需表現出人我互動中近一步的思考、理解、同理對方立場，寫出轉折，加深感受隔閡後的體悟，並反思自身成長。高分關鍵在於，能否在隔閡、心結的基礎上，開啟誠實的內在對話。

建國高中教師盧宜安表示，今年知性題讓人耳目一心，形式仍為兩小題，第一題詢問為何女主角只願意吃魚，在於跟小豬已有了「對視」，眼神召喚出共感，考生應容易陳述，不難書寫。第二小題則考核議題思辨能力，重視「舉例」，考生需舉出生活見聞中的事例，並需具備看法主軸。

盧宜安說，考生可任舉承擔或逃避的事例，但無論例子為何，不能僅停留於例證表象，而是要詳細論述心理並就逃避或承擔提出反思，才能讓文章更上一層樓。她舉例，如考生可思考，逃避是否能換取心安？承擔究竟是基於善意，或僅是被表象引導後誘發，如此是否變成看到了才願意承擔，沒看到就當沒事。要求考生進行人文關懷思考，展現思辯層次的境界，文章才有望出眾。

今年情意題則取自於幾米繪本，作文以「隔在我們之間的種種」為題。中山女高教師黃月銀談到，試題藉由甲、乙兩張顛倒對比的圖像為引，旨在評量考生能否在翻轉圖像中提取生活經驗、書寫如何處理人際關係問題，作答重點可分五步驟，須先「解釋隔閡」、「解釋原因」，再者為「如何看待」，並要再站在對方立場「換位思考」， 後用自身想法「提出回應」，但若要寫得面面俱到，對考生有一定難度。

復興高中教師鄭慧敏則建議，考生還是要從「閱讀」開始鍛鍊，嘗試找出文章重點外，也要從閱讀中體會作者的用字遣詞，如何構成篇章、展開鋪陳，並藉由內讀將此內化為自身的語言。

鄭慧敏也說，無論知性或情意題均須由淺入深、不能只講案例，而是要提出後續的思考或體悟。知性題可開門見山、講求思辨高度；情意題則要嘗試還原細節，寫出動人與體悟。

闈場內試考生則認為，今年國寫難易度適中，第一大題貼近生活，要求學生理解臉的抽象定義與情感連結概念，並舉例對應的生活見聞融入文章，在限定的字數內描述事例並表達如何面對當時的情景，若想取得高分，需舉出精闢事例。

試考生也指出，第二大題考生需以人際隔閡為文章主軸，著重換位思考，敘述彼此間的阻隔與心路歷程，揣摩對方的想法並作出適當回應，須合理規劃篇章結構、扣合提議，才能取得高分。

編輯推薦

115學測 作文

延伸閱讀

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

寫作教室／不是比誰更Drama！把日常變成情意文章 關鍵不在「經歷多特別」

115學測國寫／臉的定義怎麼寫？考生哀號太抽象 第二大題恐「同質性高」

115年大學學測 國寫（作文）試題

相關新聞

115年大學學測 國文科（國綜）試題與解答

115年大學學測國文科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

115學測國文／比預期難！閱讀量大選項又相近 考生嘆「沒幾題確定」：心裡很沒底

115年學測第二天下午，國文科考試結束後不少人直呼「比預期困難」。考生普遍反映，今年國文科題型雖與往年相近，未出現明顯全...

115學測國寫／國文師解析作文！「有臉的動物」2句成關鍵 幾米畫作揭啟示

115年學測第2日結束，下午最後一個考科為國語文寫作能力測驗。今年寫作第1大題討論人類偏心「有臉的動物」，國文老師認為，...

115學測國文／比英文更有挑戰！考生嘆文言文暴增「中上偏難」 混合題聚焦女性意識

115學年度大學學科能力測驗今為第二天，下午12時50分至下午2時20分第二節考試考國文（國綜）試題。對於考試難易度，桃...

115學測國文／試題「穩中求變」！全中教揭命題關鍵：28題有亮點

115學年度大學入學能力測驗國語文綜合能力測驗今日結束，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）發表試題評論。全中教教師團...

115學測英文／作文考驗描寫能力 補教師憂混合第47題有爭議

115年學測進入第2日，早上第一科為英文。補教老師認為，詞彙題最後兩題、混合題第47、48題都非常有挑戰性，英文作文考驗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。