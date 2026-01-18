115學測國寫／知性題寫出「思辨」才出眾 作文可拆解5大步驟下筆

115升大學學測第二天考試於稍早完試，下午最後一節考國文國寫，依往例分知性題與情意題，情意題作文以「隔在我們之間的種種」為題，大考中心邀請台北市教師團解題，教師團指出，若考生想在情意題中脫穎而出，需表現出人我互動中近一步的思考、理解、同理對方立場，寫出轉折，加深感受隔閡後的體悟，並反思自身成長。高分關鍵在於，能否在隔閡、心結的基礎上，開啟誠實的內在對話。

建國高中教師盧宜安表示，今年知性題讓人耳目一心，形式仍為兩小題，第一題詢問為何女主角只願意吃魚，在於跟小豬已有了「對視」，眼神召喚出共感，考生應容易陳述，不難書寫。第二小題則考核議題思辨能力，重視「舉例」，考生需舉出生活見聞中的事例，並需具備看法主軸。

盧宜安說，考生可任舉承擔或逃避的事例，但無論例子為何，不能僅停留於例證表象，而是要詳細論述心理並就逃避或承擔提出反思，才能讓文章更上一層樓。她舉例，如考生可思考，逃避是否能換取心安？承擔究竟是基於善意，或僅是被表象引導後誘發，如此是否變成看到了才願意承擔，沒看到就當沒事。要求考生進行人文關懷思考，展現思辯層次的境界，文章才有望出眾。

今年情意題則取自於幾米繪本，作文以「隔在我們之間的種種」為題。中山女高教師黃月銀談到，試題藉由甲、乙兩張顛倒對比的圖像為引，旨在評量考生能否在翻轉圖像中提取生活經驗、書寫如何處理人際關係問題，作答重點可分五步驟，須先「解釋隔閡」、「解釋原因」，再者為「如何看待」，並要再站在對方立場「換位思考」， 後用自身想法「提出回應」，但若要寫得面面俱到，對考生有一定難度。

復興高中教師鄭慧敏則建議，考生還是要從「閱讀」開始鍛鍊，嘗試找出文章重點外，也要從閱讀中體會作者的用字遣詞，如何構成篇章、展開鋪陳，並藉由內讀將此內化為自身的語言。

鄭慧敏也說，無論知性或情意題均須由淺入深、不能只講案例，而是要提出後續的思考或體悟。知性題可開門見山、講求思辨高度；情意題則要嘗試還原細節，寫出動人與體悟。

闈場內試考生則認為，今年國寫難易度適中，第一大題貼近生活，要求學生理解臉的抽象定義與情感連結概念，並舉例對應的生活見聞融入文章，在限定的字數內描述事例並表達如何面對當時的情景，若想取得高分，需舉出精闢事例。

試考生也指出，第二大題考生需以人際隔閡為文章主軸，著重換位思考，敘述彼此間的阻隔與心路歷程，揣摩對方的想法並作出適當回應，須合理規劃篇章結構、扣合提議，才能取得高分。