115學測國寫／題目拉高思考門檻 考生直呼「不好混過去」

115學年度學科能力測驗國文寫作測驗今登場，考試結束後，不少考生走出考場直呼「寫得很吃力」。多名考生表示，今年國寫題目並非題型突兀或離奇，但結合哲學概念、倫理思辨與生活經驗，明顯拉高思考深度與整合能力要求，在時間壓力下更顯吃力。

林姓考生指出，今年國寫題目一看就知道「不好混過去」。第一大題從韓劇「愛的迫降」情節談「臉」與倫理責任，原以為只是討論是否食用動物，沒想到後段直接延伸至哲學層次，甚至出現列維納斯的觀點，讓他當下有些措手不及。「短文題還能抓重點，但長文要把『臉』的概念連回生活經驗，真的要想很久，腦袋轉很慢。」他坦言，作答時花了不少時間整理思路。

至於第二大題的圖文寫作，林姓考生認為圖片本身畫面感強烈，卻反而更難下筆。「圖很安靜，但要寫的是人跟人之間的距離，要把情緒寫出來，又不能太灑狗血，其實很難拿捏。」他最後選擇從親子溝通切入，但在有限時間內反覆思考如何避免內容流於空泛，感受到不小壓力。

黃姓考生則認為，今年國寫題目「不算怪，但很吃思考深度」。她指出，第一題雖有明確引導，但仍必須真正理解文本概念，才能舉出貼切的生活例子並扣回題意，「如果沒有讀懂文章在講什麼，很容易寫歪。」她也提到，字數上限看似寬鬆，實際上反而增加難度，「知道可以寫很多，但又怕寫太散，只好一直刪、一直改。」

談到圖文題，黃姓考生表示，大人與小孩上下顛倒的畫面讓她印象深刻，「一開始會以為只是親子吵架，但題目其實要寫的是『隔閡』。」她最後選擇從師生關係切入，描寫話語說出口卻被誤解的經驗，「題目很貼近生活，但要寫得有層次，不只是情緒抒發，真的不輕鬆。」

整體而言，多數考生認為，今年國文寫作測驗著重概念理解、倫理思辨與經驗轉化能力，並非單靠模板或套用句型即可應付。在時間有限的考場情境下，如何快速消化文本、組織觀點並具體書寫，成為影響作答表現的關鍵。