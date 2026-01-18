115學測／19日溫度預報未達標 各考區皆不開放冷氣
大考中心今天表示，依據氣象署預報資訊，明天學測考試期間內，任一時段的溫度預報均未達攝氏28度（含）以上，故所有考（分）區試場均不開放冷氣。
大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，115學年度學科能力測驗於1月17日至19日舉行；根據交通部中央氣象署天氣預報資訊，19日考試當日，因各地不同，建議考生多留意天氣狀況及適時調整衣物，或是攜帶雨具備用。
依據氣象署今天對1月19日的天氣預報資訊，大考中心說明，各考（分）區所在鄉鎮市區，明天考試期間內任一個時段的溫度預報，均未達開放試場冷氣的標準（攝氏28度以上），故所有考（分）區試場均不開放冷氣。
大考中心提醒，若考生穿戴連帽衣服、使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子、口罩、手套、圍巾、非電子式的傳統暖暖包等，須配合監試人員檢查，且於身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。
