115學測國寫／臉的定義怎麼寫？考生哀號太抽象 第二大題恐「同質性高」

聯合報／ 記者周嘉茹朱冠諭／桃園即時報導
115學年度大學學科能力測驗今為第二天，最後一節考試考國寫試題，考生哀嚎題目太抽象。記者林俊良／攝影
115學年度大學學科能力測驗今為第二天，最後一節考試考國寫試題。桃園市復旦高中考生表示，今年出現抽象影像與文本結合的題型，在「題意解讀」與「意象轉換」上遭遇不小挑戰，其中一題題目關於「無臉」的見解，學生一致認為過於抽象，紛紛哀號不確定要表達什麼。

藍姓考生指出，看完第一大題第二小題整篇題幹後，對於「無臉」所欲傳達的象徵意義仍感到困惑，到考完都不確定想要表達什麼，最終決定採取保險策略，另外第二大題圖文考題，直接忽略圖示，將重心放在文字提問的答覆上。

除了影像意象難解，對於引文與提問之間的邏輯關聯，部分學生也感到吃力。熊姓考生指出，雖然能讀懂引文表面的文字意涵，但面對「無臉」詢問關於「逃避與否」的抉擇時，直言不理解應引用哪些關鍵點來支撐「要不要逃避」的論述，對於題目的核心提問感到茫然。

管姓考生則說，看完題目後選擇略過難解的「臉」意象，將論點導向正面承擔責任的態度，偏向以積極的立場進行寫作，試圖在不明確的題意中建立穩健的論述架構。

第二大題題目主旨探討在不同關係中的隔閡衝突，考生們認為應該會出現「同質性高」的回答。藍姓考生與管姓考生皆選擇以「與父母間的隔閡」為題，透過分段書寫來解構家人的代溝與自我回應，憂心這類生活化的題材在眾多考生中恐難以脫穎而出。

熊姓考生則從更細膩的祖孫關係切入，描寫與奶奶因升學見解差異而產生的隔閡。她直言，雖然此素材貼近現實，但在考試當下很難突發奇想出獨特的經歷，多數考生的生命經驗與感觸往往大同小異。

