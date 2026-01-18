115學測／次日未攜帶應試有效證件違規最多 累計147人突發傷病
115升大學學測今天邁入第二天，依序考英文、國綜、國寫。大考中心說明違規統計，昨日考試結束，總計有130件違規，最大宗違規仍為未攜帶應試有效證件正本且未於於間內送達。今日截至國綜考試結束，仍有82件未攜帶應試有效證件正本。
大考中心主任張新仁指出，截至昨日自然科考試結束，最大宗違規仍為未攜帶應試有效證件正本且未於於間內送達67件，其次為應試時飲水、嚼口香糖19件，行動電話未完全關機15件，攜帶入場物品發出聲響9件，以及隨身攜帶已關機的手機6件，所有違規總計130件。
張新仁也指出，目前各考分區初步回報，今天國綜合仍有30件違規為未攜帶應試有效證件正本，其次為行動電話未關機12件，以及考試結束鈴響畢後仍持續作答12件，攜帶入場物品發出聲響與應試時飲水各別都有5次，隨身攜帶已關機手機則有3件，合計67次違規。
大考中心加總，學測第二天有82件未攜帶應試有效證件正本、手機未完全關機27件、考試結束鈴響畢仍持續作答21件、攜帶入場物品發出聲響16件，應試時飲水或嚼口香糖9件以及隨身攜帶關機的手機7件。
張新仁提醒考生，明天最後一天考試，考生務必攜帶應試有效證件正本，手機需完全關機且不可隨身攜帶，避免違規被扣分，得不償失。另外，國寫也有4名考生突發傷病，主要為咳嗽與妥瑞氏症，啟用四間備用試場，目前學測總計有147人突發傷病、啟用52間備用試場。
