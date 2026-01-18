快訊

海陸中士投共遭逮扯出中天主播 中士外公痛心：怕他學壞才送去當兵

115學測國寫／「就算牠沒有臉」直指共感道德壓力 考生坦言不好寫

115學測國寫／韓劇「愛的迫降」入題、幾米圖文考人際溝通

中央社／ 台北18日電
115年大學學測第二天登場。聯合報記者張策／攝影
115年大學學測第二天登場。聯合報記者張策／攝影

學測今天第3節考國寫，第1大題以韓劇「愛的迫降」中的情節入題，從「臉」去談人與人的相互關懷與責任承擔；第2大題採用作家幾米的圖文對話，引導考生反思人際間的溝通與對話。

115學年度學科能力測驗今天舉行第2天考試，第3節考國語文寫作能力測驗（國寫），國寫為非選擇題，共有2大題，大學入學考試中心也邀請入闈的高中教師協助審題。

第1大題改寫自談動保的著作「就算牠沒有臉」，文章提到韓劇「愛的迫降」中的情節，描述南韓財團千金因滑翔傘事故誤入北韓。第1大題第1小題指出，女主角拒吃同行小豬，卻可接受吃從河裡捕來的魚，請考生依據文章內容說明理由。

第1大題第2小題提到，「無臉」有時是逃避關懷和責任的托詞與作法，以合理化對他人的無視或對動物的殘忍，但人們也可能回應「臉」的召喚，挺身承擔倫理責任。請考生就文中對「臉」的說明，舉出生活見聞中選擇逃避或積極承擔的事例，就如何做出選擇，表達看法與省思。

審題教師透過書面資料分析，國寫取材生活化且多元化，第1大題以「臉」談人與人的相互關懷與責任承擔，還連結到動保議題，測驗考生能否抓住臉與共情之間的連動關係，同時引導考生反思並提出自身觀點。

第2大題圖文引用自作家幾米的「超級沒用的大人」、「但願有一天你會懂」，提到人與人之間的情感，往往極其微妙，須以「隔在我們之間的種種」為題，寫一篇文章，內容描述是什麼原因造成彼此隔閡，怎樣看待彼此阻隔或心結，試著換位思考，揣摩對方想法，提出自己的回應。

審題教師表示，第2大題以幾米溫馨帶有哲思的圖文共構，強調人與人的接觸與對話，內容不限親子關係，也可以是師長、同學等，評量考生如何陳述人際關係裡的溝通與對話。

115學測 人際關係 教師 幾米 寫作 作文

延伸閱讀

115學測國寫／「就算牠沒有臉」直指共感道德壓力 考生坦言不好寫

2026韓劇推薦25部：金宣虎&高允貞《愛情怎麼翻譯？》、金惠奫《今天開始是人類》

NCT Mark穿出韓劇霸總風 Ralph Lauren暌違22年重返米蘭大秀眾星雲集

ONCE不要看！TWICE多賢「激情熱吻滾床」畫面曝光

相關新聞

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

115年大學學測 國文科（國綜）試題與解答

115年大學學測國文科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

115學測國文／比預期難！閱讀量大選項又相近 考生嘆「沒幾題確定」：心裡很沒底

115年學測第二天下午，國文科考試結束後不少人直呼「比預期困難」。考生普遍反映，今年國文科題型雖與往年相近，未出現明顯全...

115學測國文／比英文更有挑戰！考生嘆文言文暴增「中上偏難」 混合題聚焦女性意識

115學年度大學學科能力測驗今為第二天，下午12時50分至下午2時20分第二節考試考國文（國綜）試題。對於考試難易度，桃...

115學測國文／試題「穩中求變」！全中教揭命題關鍵：28題有亮點

115學年度大學入學能力測驗國語文綜合能力測驗今日結束，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）發表試題評論。全中教教師團...

115學測英文／作文考驗描寫能力 補教師憂混合第47題有爭議

115年學測進入第2日，早上第一科為英文。補教老師認為，詞彙題最後兩題、混合題第47、48題都非常有挑戰性，英文作文考驗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。