115學測國寫／韓劇「愛的迫降」入題、幾米圖文考人際溝通

學測今天第3節考國寫，第1大題以韓劇「愛的迫降」中的情節入題，從「臉」去談人與人的相互關懷與責任承擔；第2大題採用作家幾米的圖文對話，引導考生反思人際間的溝通與對話。

115學年度學科能力測驗今天舉行第2天考試，第3節考國語文寫作能力測驗（國寫），國寫為非選擇題，共有2大題，大學入學考試中心也邀請入闈的高中教師協助審題。

第1大題改寫自談動保的著作「就算牠沒有臉」，文章提到韓劇「愛的迫降」中的情節，描述南韓財團千金因滑翔傘事故誤入北韓。第1大題第1小題指出，女主角拒吃同行小豬，卻可接受吃從河裡捕來的魚，請考生依據文章內容說明理由。

第1大題第2小題提到，「無臉」有時是逃避關懷和責任的托詞與作法，以合理化對他人的無視或對動物的殘忍，但人們也可能回應「臉」的召喚，挺身承擔倫理責任。請考生就文中對「臉」的說明，舉出生活見聞中選擇逃避或積極承擔的事例，就如何做出選擇，表達看法與省思。

審題教師透過書面資料分析，國寫取材生活化且多元化，第1大題以「臉」談人與人的相互關懷與責任承擔，還連結到動保議題，測驗考生能否抓住臉與共情之間的連動關係，同時引導考生反思並提出自身觀點。

第2大題圖文引用自作家幾米的「超級沒用的大人」、「但願有一天你會懂」，提到人與人之間的情感，往往極其微妙，須以「隔在我們之間的種種」為題，寫一篇文章，內容描述是什麼原因造成彼此隔閡，怎樣看待彼此阻隔或心結，試著換位思考，揣摩對方想法，提出自己的回應。

審題教師表示，第2大題以幾米溫馨帶有哲思的圖文共構，強調人與人的接觸與對話，內容不限親子關係，也可以是師長、同學等，評量考生如何陳述人際關係裡的溝通與對話。