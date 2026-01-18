115學測國文／一分鐘要讀140字！補教師評「會寫得很趕」 學術文本考台灣杉分布

快訊

中央社／ 台北18日電
學測國文綜合能力測驗，整份試卷約1.3萬字，考生平均一分鐘約須讀140字，且有學術性文本如「台灣杉」分布，以及大量文言、白話文對讀等，考驗學生耐性。聯合報記者郭韋綺／攝影
115學年度學測國文綜合能力測驗，整份試卷約1.3萬字，考生平均一分鐘約須讀140字，且有學術性文本如「台灣杉」分布，以及大量文言、白話文對讀等，考驗學生耐性。

學測國文科分成綜合能力測驗（國綜）、寫作測驗（國寫）2節考試，合併計算成績。得勝者文教解題團隊教師陳怡樺表示，今年度國綜試題，估算有1.3萬字，考試時間為90分鐘，考生平均一分鐘要讀約140字，應該會寫得很趕。

今年出了一些學術性較強文本，例如第6到8題組，論述「台灣杉」在日本殖民統治時，被學者當作裸子植物新種發表，並新成立「台灣杉屬（Taiwania） 」，作為台灣原生植物登上國際舞台；但學界後續卻相繼在中國湖北、雲南、福建，以及緬甸、越南等地都有發現，使「台灣特有屬」位階受到挑戰。

學者進一步透過DNA取樣、原子鐘等方式，發現台灣杉遺傳多樣性很低，但在亞洲各地遺傳分化程度較高，各自演化或保留獨特古老基因型，因此推測台灣杉祖先應在東亞廣泛分布，後受第四紀冰河期影響，導致分布破碎化。

陳怡樺表示，解這一題花了她非常多時間，因為對「台灣杉」並不熟悉，而且還涉及跨領域知識；且這是非常前面的試題（第6到8題組），考生從第6題開始，就進入字山字海之中，越後面越難，且須「對讀」文言、白話多篇文本的題目也很多。

學習王科技、勝選學習顧問解題團隊也分析，今年命題趨勢明顯向「分析」與「比較」題型傾斜，許多題目的難度，連解題老師都要唇槍舌劍一番才能有定論。

解題團隊教師韓曌提到，混合題型以「連續文本」形式，選用古今多篇文章，要求考生分析三代女性意識演變，且答題須書寫數有所增加，從往年約150字提升至160至170字，對學生的限時書寫與精準擷取資訊能力構成極大壓力。

韓曌提醒，面對未來命題趨勢，高一、二學生應減少對趣味化、生活化題目的依賴，轉而加強純文學文本閱讀深度，並在平時練習中強化手寫歸納能力，才能應對日益繁重的混合題型挑戰。

得勝者文教預估國文科五標（頂、前、均、後、底）依序為13、12、10、9、7級分，與去年相同；學習王科技、勝選學習顧問預估五標也是13、12、10、9、7級分，與去年維持一致。

