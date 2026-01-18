快訊

115學測國寫／「就算牠沒有臉」直指共感道德壓力 考生坦言不好寫

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
115學測第二天，最後一科國文寫作。記者陳敬丰／攝影
115學測第二天，最後一科國文寫作。記者陳敬丰／攝影

115大學學測第二天，最後一科國文寫作，理性題以「就算牠沒有臉」這本書的章節為題幹，直指人類面對「臉」的時候會產生共感，進而引發道德壓力，問考生如何逃避或正視這種壓力。考生坦言，題目不好寫，甚至讓人看不太懂。

黃姓考生指出，理性題是「就算牠沒有臉」的其中一段，講述韓劇「愛的迫降」中，女主角因為與豬多次對視，產生感情不願再吃豬肉，改吃魚，這說明人容易對臉產生共情。題幹問，人類如何逃避或正視這種共情產生的道德壓力？請挑選一種角度敘述。

蔡姓考生說，看不太懂題幹要問什麼，是希望考生站在「愛的迫降」女主角的角度，設身處地思考，還是完全用自身經驗回答？黃姓考生則認為，題目本身不算太難回答，但不太知道為何被分類在「理性」題，這種道德壓力有相當程度的感性成分，不好區分。

至於感性題，蔡姓考生說，題目是「隔在我們之間的種種」，引文出自幾米的作品，描述父母與孩子之間的隔閡，要求考生以自身經驗寫出和家人、朋友或同學之間的隔閡，並揣測對方想法給出回應。他認為，這題只要把題幹要求的部分都寫出來，就會有基本分。

黃姓考生表示，感性題的題幹指定的項目很多，雖然可以嘗試以特殊的故事脫穎而出，但架構本身定死了，反而不容易展現獨特性，屬於拿基本分容易、拿高分難的題型。吳姓考生則說，與人產生隔閡是所有人都有的經驗，不會有「寫不出來」的問題，只是看如何處理，他認為比較好寫。

