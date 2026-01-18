115學測國文／國學常識、應用文題回歸！熟讀十五古文有優勢 師估5標與去年相同
今天為115學測第2天，下午首科考國語文綜合能力測驗。得勝者文教國文老師陳怡樺指出，今年題目稍難，但5標應與去年相同。值得一提的是，考題出了多年沒考的國學常識、應用文，十五古文更有3篇納入閱讀文本，有利於熟讀古文的學生。
陳怡樺認為，今年國綜整體比去年難，但因為還有50分的國語文寫作能力測驗，所以預估五標相同，頂標為13級分、前標為12級分、均標為10級分、後標為9級分、底標為7級分。
陳怡樺表示，今年總字數較去年增加，約1萬3000多字，考生每分鐘平均要閱讀140個字左右。與去年相比，白話文的比例稍多，若去年文白比是1：1，今年大約是4.5：5.5，但儘管白話文增加，作答仍是困難的。
陳怡樺指出，今年國綜考科中，十五古文的「出師表」、「師說」納入閱讀測驗文本，「項脊軒志」加入混合題的閱讀文本，且都是對讀，如果學生熟讀就可以節省作答時間。過往學生常常覺得唸十五古文CP值低，本次對此的命題力度和比例有刻意提升，將是老師們非常樂見的。
此外，陳怡樺提到，已經大約4年沒考的國學常識，今年在第28題出現，考了詩、詞、曲的基本概念；同樣有3、4年沒考的應用文，本次出在單選題第3題，如果學生因為多年沒考就不碰，今天看到題目也會比較驚慌。
