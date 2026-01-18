115學測國文／細節多題組偏難…性別平等大量入題 論女性聲音被忽略

115學年度學測國文科，32到36題組引用多篇與性別平等相關的文本，論述文學與歷史中，女性聲音長期被忽略，以及台灣早期將女兒送養的習俗等，閱讀量大、細節多，是偏難的題組。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，今年學測國文科綜合能力測驗試題整體字數減少，可望減輕考生負擔，文本選擇跨領域，強調文本分析和論證。

值得注意的是，占24分的混合題型（32到36題組），整整占了2個整頁，選用大量古今文本。以「聽見她的聲音」發端，「項脊軒志」及歸有光對「女性罕可紀述」的觀察，並引用現代文本「水面下」、「消失中的台灣阿嬤‧將女兒送養的阿母」等，探討社會觀念、習俗中被忽略的家族女性的聲音。

全中教指出，上述題目凸顯時下重視的性別平權議題，頗能扣合國際趨勢。考題另一亮點是要求學生對於學術論文的閱讀理解能力，例如從余英時「俠與中國文化」，引導考生比較東西文化差異。另外還有台灣高山植物介紹及學術論文比較、古代生活用品結合現代化學以及書法藝術等，都是非常有特色的題目。

全國教師會解題團隊也提到，今年混合題占24分，以性別角色的自覺認知為主，其中約10分是難題。整份試卷大概有4成是難題，閱讀量大、細節多，需要仔細思考。預估考生分數會較去年下降。