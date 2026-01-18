115學測國文／跨領域入題、文言文較艱澀 考生：重視邏輯推論

快訊

中央社／ 新竹市18日電

115學年度學科能力測驗國文一（國綜）今天登場，有考生認為考題難度是普通偏易，也有考生說，考題多考邏輯力，多數答案能從題目推測而出，還有跨領域考題，如皂化反應入題。

115學年度學科能力測驗訂於1月17日至19日舉行，學測共有6考科，考生可自由選考，其中國文考科分為兩節施測，今天第2天考英文、國文一（國綜）、國文二（國寫）。

今天下午約2時20分起，國文一（國綜）考試結束，不少學生走出新竹市立香山高中（考場），並進入考生休息室，準備國寫考科。

對於國綜考題的難易度，竹東高中學生楊筠萱接受中央社記者訪問，今年試題整體難度屬普通，與歷屆試題難易相近，閱讀題篇幅偏長，需要較多時間消化內容，而文言文題型文字較為艱澀，閱讀時需花費心力理解。

楊筠萱說，部分題目出現跨科整合，如結合化學概念皂化反應，題目也有詢問「皂」所代表的顏色，可從題幹描述中推理出答案，此題重視閱讀理解與推論能力。

香山高中彭姓學生表示，國綜的手寫題中有提出女性從古到今在公共發言與自我表達上的困境，題目脈絡清楚，只要耐心閱讀即可完成作答。

他表示，此題只要從文中提取重點，並加以統整後作答，考驗考生是否能保持客觀、不流於主觀情緒的文字組織能力。

不過，也有考生反映，最後混合題排版設計不夠理想，題目文本在A面，問題卻在B面，作答時需不斷翻頁對照，影響書寫流暢度與時間掌控，整體作答體驗略顯不便。

