快訊

地牛翻身！宜蘭近海16:47規模4.9地震 雙北民眾有感搖晃

印度羽賽／連拿6分逆轉亞運金牌 林俊易奪冠寫個人紀錄

演《功夫》反派翻紅！「火雲邪神」梁小龍享壽77歲 家屬低調處理後事

聽新聞
0:00 / 0:00

115學測國文／試題「穩中求變」！全中教揭命題關鍵：28題有亮點

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
115大學學測進入第二天，學生把握機會溫習。記者曾原信／攝影
115大學學測進入第二天，學生把握機會溫習。記者曾原信／攝影

115學年度大學入學能力測驗國語文綜合能力測驗今日結束，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）發表試題評論。全中教教師團隊表示，今年試題呈現「穩中求變」，且學術探究與性別平權成為命題關鍵。

全中教教師團隊指出，今年考題在題目數量、題型分配與配分上與去年一致，對考生而言樣態熟悉。亮點在於強化學生對學術論文的閱讀理解能力，例如閱讀題組考余英時「俠與中國文化」，比較中西文化的俠與士。此外，第12題要求考生判別是否符合題幹文字所說的寫作策略，第13題要求考生懂得引證文獻，顯示對學術應用的期待。

在語文知識方面，全中教教師團隊提到，多年未考的書信應用、量詞使用等語文知識，今年皆出現在考題中。跨領域主題亦相當多元，包含台灣高山植物介紹與學術論文比較、古代生活用品結合現代化學，以及書法藝術等。

另外，跨藝術領域的文學轉化是一大亮點，其中多選題第28題，要求考生處理元雜劇、詞、詩、駢文及新詩5種不同體裁的節律特質，這不僅考文學常識，更考對「聲音」作為一種文學載體的感知力。

全中教教師團隊表示，混合題型則以「聽見她的聲音」發端，結合核心古文「項脊軒志」與現代文本「水面下」、「消失中的台灣阿嬤」，探討社會觀念中被忽略的女性聲音。全中教教師團隊認為，此設計凸顯性別平權議題，符應聯合國永續發展目標（SDGs）中的性別平等趨勢。

參與試題評論的教師團隊成員包括國立基隆女中老師洪菁穗、台北市立內湖高中老師張翼鵬、毛懷安，以及台北市立成淵高中老師陳怡伶、台北市立萬芳高中老師林岱華。

編輯推薦

多選題第28題，要求考生處理元雜劇、詞、詩、駢文及新詩5種不同體裁的節律特質，這不僅考文學常識，更考對「聲音」作為一種文學載體的感知力。圖／大考中心
多選題第28題，要求考生處理元雜劇、詞、詩、駢文及新詩5種不同體裁的節律特質，這不僅考文學常識，更考對「聲音」作為一種文學載體的感知力。圖／大考中心

115學測 國文科

延伸閱讀

115學測國文／聲音概念貫穿試題！台灣杉、故宮國寶入題

115學測國文／看似平易近人…師評題目創新「但選項鑑別度高」 混合題綜合3文不好答

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學測國文／閱讀量大、細節多 全教會：4成題目偏難「分數恐下降」

相關新聞

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

115年大學學測 國文科（國綜）試題與解答

115年大學學測國文科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

115學測國文／比預期難！閱讀量大選項又相近 考生嘆「沒幾題確定」：心裡很沒底

115年學測第二天下午，國文科考試結束後不少人直呼「比預期困難」。考生普遍反映，今年國文科題型雖與往年相近，未出現明顯全...

115學測國文／比英文更有挑戰！考生嘆文言文暴增「中上偏難」 混合題聚焦女性意識

115學年度大學學科能力測驗今為第二天，下午12時50分至下午2時20分第二節考試考國文（國綜）試題。對於考試難易度，桃...

115學測國文／試題「穩中求變」！全中教揭命題關鍵：28題有亮點

115學年度大學入學能力測驗國語文綜合能力測驗今日結束，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）發表試題評論。全中教教師團...

115學測英文／作文考驗描寫能力 補教師憂混合第47題有爭議

115年學測進入第2日，早上第一科為英文。補教老師認為，詞彙題最後兩題、混合題第47、48題都非常有挑戰性，英文作文考驗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。