115學測國文／試題「穩中求變」！全中教揭命題關鍵：28題有亮點
115學年度大學入學能力測驗國語文綜合能力測驗今日結束，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）發表試題評論。全中教教師團隊表示，今年試題呈現「穩中求變」，且學術探究與性別平權成為命題關鍵。
全中教教師團隊指出，今年考題在題目數量、題型分配與配分上與去年一致，對考生而言樣態熟悉。亮點在於強化學生對學術論文的閱讀理解能力，例如閱讀題組考余英時「俠與中國文化」，比較中西文化的俠與士。此外，第12題要求考生判別是否符合題幹文字所說的寫作策略，第13題要求考生懂得引證文獻，顯示對學術應用的期待。
在語文知識方面，全中教教師團隊提到，多年未考的書信應用、量詞使用等語文知識，今年皆出現在考題中。跨領域主題亦相當多元，包含台灣高山植物介紹與學術論文比較、古代生活用品結合現代化學，以及書法藝術等。
另外，跨藝術領域的文學轉化是一大亮點，其中多選題第28題，要求考生處理元雜劇、詞、詩、駢文及新詩5種不同體裁的節律特質，這不僅考文學常識，更考對「聲音」作為一種文學載體的感知力。
全中教教師團隊表示，混合題型則以「聽見她的聲音」發端，結合核心古文「項脊軒志」與現代文本「水面下」、「消失中的台灣阿嬤」，探討社會觀念中被忽略的女性聲音。全中教教師團隊認為，此設計凸顯性別平權議題，符應聯合國永續發展目標（SDGs）中的性別平等趨勢。
參與試題評論的教師團隊成員包括國立基隆女中老師洪菁穗、台北市立內湖高中老師張翼鵬、毛懷安，以及台北市立成淵高中老師陳怡伶、台北市立萬芳高中老師林岱華。
