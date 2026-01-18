115學測國文／看似平易近人…師評題目創新「但選項鑑別度高」 混合題綜合3文不好答

115升大學學測進入第二天，下午先考國文國綜。大考中心邀請台北市高中教師團協助解題，教師認為，今年國綜文言、白話文比為4比6，試題出現文章對讀、雙框對讀等新穎形式，混合題則回歸113年大型題組型態，一次給予三篇文章，需要考生細讀作品、穿梭互參、確認每個環節的意義才能找到答案。

中山女高老師李明慈表示，今年試題整體看似平易近人，但選項鑑別度很高，24分的混合題以「聽見她的聲音」為主題，選擇題也能用「聽見文本／文學的聲音」為主軸，讓聲音的概念貫穿整份試卷。

李明慈也指出，今年也有題型創新，如第4題以韓非六項發言列表，對讀鴻門宴、燭之武退秦師、諫逐客書、孟子等文選；14題則考詞量，也採用雙框對讀形式，要求考生檢視選文內量詞的用法。

成功高中教師李仁展則表示，今年識讀題型增加，36題跟以往不同，以往僅兩樣讓學生判讀，36題首次出現三個推論，未來考題恐怕不會只有兩件事要判斷；第4題則給予4篇經典文章，若學生對經典不熟，短時間內則不好判斷，要求一定的熟悉度。

再者，李仁展也說，文法題今年也入題，變成佔據二題的題組，考生同時要看三個表格並歸納量詞使用，提醒考生，量詞教學、文法依然需注意。28題則用「聲音」主題包裝傳統的國學常識試題，提醒考生不可遺漏國學常識，沒有基本知識則考試時不可能答對。

建國高中教師周杏芬則談到，國綜試題文言、白話文比為4比6，又今年混合題跟去年不同，改採113年大型題組型態，將多文本層層堆疊，再綜合三篇文章回扣主題「聽見她的聲音」，試題選擇歸有光三篇文章，是從課內再延伸到課外學習，其中以36題壓軸，出現三項推論，考延伸解釋與反思，需要考生細讀作品、穿梭互參、確認每個環節的意義才能找到答案。整體而言，今年試題中間偏難，考生要很專注才能作答。

中正高中教師張青松則談到，近年如考寫作手法、文本識讀等都屬高層次閱讀理解，學生要全面理解外，答題時還要夠小心。再者，也建議近年新詩考得太少，又新詩是很精要的文體，也許大考中心能多著墨。

闈場內教師評析，今年試題難度中間偏難，篇章以「解釋」為主，且多屬於文意或意象的深層理解，要求考生確實理解文意後進行思辯比較、觀點研判或論點探究，評估容易鑑別前段能力的考生，試卷具鑑別度。

闈場試考生也認為今年試題中間偏難，文言文試題考生需細心判讀，除了具備核心古文的理解，也要求較高的統整與歸納力；混合題則要先確認題目所問為何，並具備敘述能力，才能完整切中題意並完成非選題。整體而言，試題除了基本國學常識、閱讀理解素養外，考生也須具備清晰的觀點比較和邏輯推理能力。