快訊

獨／三峽貨車撞機車釀1死1傷今相驗 肇事駕駛低頭沉默不發一語

演《功夫》反派翻紅！「火雲邪神」梁小龍享壽77歲 家屬低調處理後事

考驗文言文功底！學測國文「細節滿滿」解答一次看 考生喊難：心裡很沒底

115學測國文／看似平易近人…師評題目創新「但選項鑑別度高」 混合題綜合3文不好答

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115大學學測進入第二天，第一節考試開始前，學生把握機會溫習。記者曾原信／攝影
115大學學測進入第二天，第一節考試開始前，學生把握機會溫習。記者曾原信／攝影

115升大學學測進入第二天，下午先考國文國綜。大考中心邀請台北市高中教師團協助解題，教師認為，今年國綜文言、白話文比為4比6，試題出現文章對讀、雙框對讀等新穎形式，混合題則回歸113年大型題組型態，一次給予三篇文章，需要考生細讀作品、穿梭互參、確認每個環節的意義才能找到答案。

中山女高老師李明慈表示，今年試題整體看似平易近人，但選項鑑別度很高，24分的混合題以「聽見她的聲音」為主題，選擇題也能用「聽見文本／文學的聲音」為主軸，讓聲音的概念貫穿整份試卷。

李明慈也指出，今年也有題型創新，如第4題以韓非六項發言列表，對讀鴻門宴、燭之武退秦師、諫逐客書、孟子等文選；14題則考詞量，也採用雙框對讀形式，要求考生檢視選文內量詞的用法。

成功高中教師李仁展則表示，今年識讀題型增加，36題跟以往不同，以往僅兩樣讓學生判讀，36題首次出現三個推論，未來考題恐怕不會只有兩件事要判斷；第4題則給予4篇經典文章，若學生對經典不熟，短時間內則不好判斷，要求一定的熟悉度。

再者，李仁展也說，文法題今年也入題，變成佔據二題的題組，考生同時要看三個表格並歸納量詞使用，提醒考生，量詞教學、文法依然需注意。28題則用「聲音」主題包裝傳統的國學常識試題，提醒考生不可遺漏國學常識，沒有基本知識則考試時不可能答對。

建國高中教師周杏芬則談到，國綜試題文言、白話文比為4比6，又今年混合題跟去年不同，改採113年大型題組型態，將多文本層層堆疊，再綜合三篇文章回扣主題「聽見她的聲音」，試題選擇歸有光三篇文章，是從課內再延伸到課外學習，其中以36題壓軸，出現三項推論，考延伸解釋與反思，需要考生細讀作品、穿梭互參、確認每個環節的意義才能找到答案。整體而言，今年試題中間偏難，考生要很專注才能作答。

中正高中教師張青松則談到，近年如考寫作手法、文本識讀等都屬高層次閱讀理解，學生要全面理解外，答題時還要夠小心。再者，也建議近年新詩考得太少，又新詩是很精要的文體，也許大考中心能多著墨。

闈場內教師評析，今年試題難度中間偏難，篇章以「解釋」為主，且多屬於文意或意象的深層理解，要求考生確實理解文意後進行思辯比較、觀點研判或論點探究，評估容易鑑別前段能力的考生，試卷具鑑別度。

闈場試考生也認為今年試題中間偏難，文言文試題考生需細心判讀，除了具備核心古文的理解，也要求較高的統整與歸納力；混合題則要先確認題目所問為何，並具備敘述能力，才能完整切中題意並完成非選題。整體而言，試題除了基本國學常識、閱讀理解素養外，考生也須具備清晰的觀點比較和邏輯推理能力。

編輯推薦

115學測 國綜 國文科 文言文

延伸閱讀

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學測國文／閱讀量大、細節多 全教會：4成題目偏難「分數恐下降」

115學測國文／比預期難！閱讀量大選項又相近 考生嘆「沒幾題確定」：心裡很沒底

115學測國文／比英文更有挑戰！考生嘆文言文暴增「中上偏難」 混合題聚焦女性意識

相關新聞

115年大學學測 國文科（國綜）試題與解答

115年大學學測國文科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

115學測國文／比預期難！閱讀量大選項又相近 考生嘆「沒幾題確定」：心裡很沒底

115年學測第二天下午，國文科考試結束後不少人直呼「比預期困難」。考生普遍反映，今年國文科題型雖與往年相近，未出現明顯全...

115學測國文／比英文更有挑戰！考生嘆文言文暴增「中上偏難」 混合題聚焦女性意識

115學年度大學學科能力測驗今為第二天，下午12時50分至下午2時20分第二節考試考國文（國綜）試題。對於考試難易度，桃...

115學測英文／作文考驗描寫能力 補教師憂混合第47題有爭議

115年學測進入第2日，早上第一科為英文。補教老師認為，詞彙題最後兩題、混合題第47、48題都非常有挑戰性，英文作文考驗...

學測首日北捷跑馬燈「17字」應援 網友感動：情緒價值拉滿

115學年度大學學科能力測驗今（18）進入第二日，部分步出考場的學生心情仍略顯沉重。不過，就在緊張的考試氛圍中，有網友在搭乘捷運時發現了台北捷運公司的暖心鼓勵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。