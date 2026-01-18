115學測國文／聲音概念貫穿試題！台灣杉、故宮國寶入題

快訊

中央社／ 台北18日電

學測今天第2節考國綜，聲音概念貫穿整份試卷，例如省思女性聲音長期被忽略、為台灣杉發聲；取材也結合台灣文史和在地國寶，例如台灣阿嬤的口述歷史、故宮國寶書法等入題。

115學年度學科能力測驗今天舉行第2天考試，第2節考國語文綜合能力測驗（國綜），大學入學考試中心邀請入闈的高中教師協助審題，教育部則邀請台北市高中國文科教師群協助分析試題。

審題教師透過書面資料分析，今年試題文言文與白話文比例接近，取材除了古代詩文，還包括現代的文學作品、口述歷史、科普作品等；部分試題結合時事，第6至8題以台灣杉為主題，註解中的「大安溪倚天劍」是農業部林試所和成大團隊找到全台目前最高的樹，第19至21題的懷素「自敘帖」，是故宮百年院慶的重點書法作品。

審題教師提到，今年試題以閱讀理解為大宗，80%試題在測驗閱讀理解能力，幾年沒出現的文學知識題和應用文知識題也再度回歸；今年單一文本較多，能減少考生的閱讀負擔，學術和文化類文本較考驗耐性和閱讀精細度，整體中間偏難。

中山女高教師李明慈表示，今年題型新穎，取材活潑，結合文學、書法、音樂、科普，整體看似平易近人，但選項鑑別度高；混合題以「聽見她的聲音」為主題，省思女性聲音長期被忽略壓抑或誤讀，選擇題也可用「聽見文本/文學的聲音」為主軸，例如為台灣杉發聲、聽見文學內涵的聲音等，聲音概念貫穿整份試卷。

成功高中教師李仁展提到，今年研判識讀題型增加，往年判讀題通常是2個推論，第36題則出現3個推論要判讀；試題也重視文本識讀能力，例如第9至10題考福爾摩斯偵探小說中可能出現的情節或歷史錯誤、第22至24題考杜甫詩作與其不同註解的對讀，重視獨立思考與文本區辨能力。

另外，李仁展指出，今年也有台灣文史及在地國寶入題，例如台灣杉、台灣阿嬤的口述歷史、特仕版電動摩托車的異業結盟，以及故宮收藏的國寶，也就是唐朝書法家懷素的「自敘帖」等入題；另外，文法題及國學常識題今年也重出江湖。

