115學測國文／閱讀資訊量大 細節都可能是考點！項脊軒志談女性世代價值不同
大學學測今天第二節考國綜科，高雄考場考生覺得閱讀題資訊量很大、古文與白話文的比例多寡則看法不一，多人對於明朝文學家歸有光書寫的古代女性印象深刻，感受古今思維大不同。
國語文綜合能力測驗時間為12時50分至下午2時20分。步出考場後有學生覺得，單選題以前多為古文，今年全是白話文，但也有人認為，國文科考題的字數很多，整體題目偏重古文、白話文比例相對較少。此外，今年試題整體偏重白話文的閱讀理解與語意判斷，題目設計細緻但不夠直覺，作答需反覆回看文本，時間壓力大。
鼓山高中洪姓考生說，平時較擅長古文，但今天應試發現古文出題比例沒有想像中來得高，反而大量考驗白話文的文意理解與閱讀素養，語意判斷難度高，明顯比前幾年困難。
高雄女中蘇姓考生指出，閱讀題資訊量大，每一個細節都可能成為考點，無法一次理解，必須反覆閱讀2至3次，如台灣杉遺傳多樣性、豆莢相關內容，都需要回頭查找文本，耗時且容易遺漏。
高雄中學莊姓考生則認為，部分閱讀題存在需要「額外判斷」的情況，如題目選項提及文章未直接說明的內容，考生必須自行推論，降低作答直覺性。第32題節錄歸有光作品進行推理與簡答，理解門檻高，很多人寫不出來。
針對歸有光文章，中山高中蘇姓考生表示，他感覺大致是表達古代文學多以男性觀點為主，比較少呈現女性的聲音，而近代文章逐漸納入女性觀點，似乎在反映兩性平權概念。
路竹高中陳姓考生說，前半部分都是正規考題，最後一大題閱讀主要是聚焦「女性聲音是否被彰顯」，如不同世代下成長的婆媳關係衍生的子女教養等問題，另外也有引述明朝文學家歸有光作品「項脊軒志」，闡述女性不必因為重大功業才被記錄，她在家庭中的品性也同樣值得被書寫且流傳後世，反映傳統與現代價值的不同。
