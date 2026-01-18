115學測國文／閱讀量大、細節多 全教會：4成題目偏難「分數恐下降」
115學年度大學入學能力測驗國語文綜合能力測驗結束，全國教師會（全教會）今日發表初步評論。全教會國綜科解題教師群表示，今年約有四成題目偏難，整體閱讀量大、細節多，並強調女性覺醒，反映性別平等意識。與去年相比，整體難度較高，預估分數可能較去年下降。
在試題特色方面，全教會國綜科解題教師群指出，今年跨科題表現顯著，如第6至8題涉及植物與生物跨科，第16至18題則為肥皂與化學跨科。創新題部分，第8題提到杉木DNA，以對讀一般文本與學術論文的方式命題，形式創新；第4題則以核心古文解核心文本，強調學生的應用理解能力。此外，如第3題及第28題，還出現多年未考的國學常識題。
針對混合題型，全教會國綜科解題教師群指出，總配分約為24分，主題以性別角色的自覺認知為主，其中難題占了10分。
參與本次試題評論的教師團隊包括國立屏東高級中學老師蔡佩真、李怡廷，新北市立明德高級中學老師曾筠庭，台北市立建國高級中學老師蕭新玉，以及台北市立第一女子高級中學老師吳玉如。
