快訊

獨／三峽貨車撞機車釀1死1傷今相驗 肇事駕駛低頭沉默不發一語

演《功夫》反派翻紅！「火雲邪神」梁小龍享壽77歲 家屬低調處理後事

考驗文言文功底！學測國文「細節滿滿」解答一次看 考生喊難：心裡很沒底

聽新聞
0:00 / 0:00

115學測國文／比預期難！閱讀量大選項又相近 考生嘆「沒幾題確定」：心裡很沒底

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
115年大學學測第二天登場，考生直呼國文科「比預期困難」。記者張策／攝影
115年大學學測第二天登場，考生直呼國文科「比預期困難」。記者張策／攝影

115年學測第二天下午，國文科考試結束後不少人直呼「比預期困難」。考生普遍反映，今年國文科題型雖與往年相近，未出現明顯全新題型，但閱讀量大、比較性與整合題偏多，在時間壓力下相當考驗理解深度與作答耐心，也讓不少人感到「看得懂卻選不出來」。

張姓考生表示，自己平時練習歷屆試題時作答相當順利，沒想到實際上場後卻頻頻卡關，「真的好多題都在猶豫，考到後面甚至不知道自己在寫什麼。」他苦笑說，寫完後能確定的題目不多，甚至已經開始「心理準備要重考」。

張姓考生也點名，討論「俠」與中國文化精神的題目是全場最「燒腦」的一題，必須同時理解歷史背景與價值論述，「讀完會覺得腦袋有點空，還要回頭想作者到底是在肯定還是反思。」在時間有限的情況下，只能反覆對照選項作答。

另一名蔡姓考生同樣直言，今年國文「真的變好難」，考完後只想趕快看到答案確認對錯，「很多題目都不知道有沒有選對，心裡很沒底。」她指出，不少題目乍看不難，但實際上必須對整篇文章理解得非常透徹，否則只能靠刪去法勉強作答。

蔡姓考生也提到，談論肥皂、日常用品與文化背景的題組讓她相當卡關，雖然題材貼近日常生活，但文本結合歷史脈絡、製作方式與價值觀轉變，選項彼此相似，「看起來不難，但讀完還是不確定答案，最怕那種懂一半的題目。」

對於考生普遍感受到的難度，中和高中試務組長詹嘉芸分析，今年學測國文題型整體與往年相近，並未出現太多全新題型，文言文與白話文比例無明顯改變，並沒有刻意提高難度。

她指出，今年試題中較多「比較性題目」，需要考生整合不同段落、不同文本的資訊再加以連結，考驗的是整體理解與統合能力，而非單純背誦或單點判斷。

詹嘉芸也提到，試題內容呼應近年社會關注議題，包括女性相關議題，如代理孕母等文本設計；國文綜合測驗最後的混合題以「她的聲音」為主軸，也反映當前公共討論的脈絡。整體而言，她認為今年國文試題難度屬於「適中」，但對閱讀耐力與理解深度的要求明顯提高。

編輯推薦

115學測 國文科

延伸閱讀

學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學測國文／比英文更有挑戰！考生嘆文言文暴增「中上偏難」 混合題聚焦女性意識

115學測英文／考母語人士用法！「手肘開路」一字多義

相關新聞

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

115年大學學測 國文科（國綜）試題與解答

115年大學學測國文科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

115學測國文／比預期難！閱讀量大選項又相近 考生嘆「沒幾題確定」：心裡很沒底

115年學測第二天下午，國文科考試結束後不少人直呼「比預期困難」。考生普遍反映，今年國文科題型雖與往年相近，未出現明顯全...

115學測國文／比英文更有挑戰！考生嘆文言文暴增「中上偏難」 混合題聚焦女性意識

115學年度大學學科能力測驗今為第二天，下午12時50分至下午2時20分第二節考試考國文（國綜）試題。對於考試難易度，桃...

115學測國文／試題「穩中求變」！全中教揭命題關鍵：28題有亮點

115學年度大學入學能力測驗國語文綜合能力測驗今日結束，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）發表試題評論。全中教教師團...

115學測英文／作文考驗描寫能力 補教師憂混合第47題有爭議

115年學測進入第2日，早上第一科為英文。補教老師認為，詞彙題最後兩題、混合題第47、48題都非常有挑戰性，英文作文考驗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。