115學測國文／比預期難！閱讀量大選項又相近 考生嘆「沒幾題確定」：心裡很沒底

115年學測第二天下午，國文科考試結束後不少人直呼「比預期困難」。考生普遍反映，今年國文科題型雖與往年相近，未出現明顯全新題型，但閱讀量大、比較性與整合題偏多，在時間壓力下相當考驗理解深度與作答耐心，也讓不少人感到「看得懂卻選不出來」。

張姓考生表示，自己平時練習歷屆試題時作答相當順利，沒想到實際上場後卻頻頻卡關，「真的好多題都在猶豫，考到後面甚至不知道自己在寫什麼。」他苦笑說，寫完後能確定的題目不多，甚至已經開始「心理準備要重考」。

張姓考生也點名，討論「俠」與中國文化精神的題目是全場最「燒腦」的一題，必須同時理解歷史背景與價值論述，「讀完會覺得腦袋有點空，還要回頭想作者到底是在肯定還是反思。」在時間有限的情況下，只能反覆對照選項作答。

另一名蔡姓考生同樣直言，今年國文「真的變好難」，考完後只想趕快看到答案確認對錯，「很多題目都不知道有沒有選對，心裡很沒底。」她指出，不少題目乍看不難，但實際上必須對整篇文章理解得非常透徹，否則只能靠刪去法勉強作答。

蔡姓考生也提到，談論肥皂、日常用品與文化背景的題組讓她相當卡關，雖然題材貼近日常生活，但文本結合歷史脈絡、製作方式與價值觀轉變，選項彼此相似，「看起來不難，但讀完還是不確定答案，最怕那種懂一半的題目。」

對於考生普遍感受到的難度，中和高中試務組長詹嘉芸分析，今年學測國文題型整體與往年相近，並未出現太多全新題型，文言文與白話文比例無明顯改變，並沒有刻意提高難度。

她指出，今年試題中較多「比較性題目」，需要考生整合不同段落、不同文本的資訊再加以連結，考驗的是整體理解與統合能力，而非單純背誦或單點判斷。

詹嘉芸也提到，試題內容呼應近年社會關注議題，包括女性相關議題，如代理孕母等文本設計；國文綜合測驗最後的混合題以「她的聲音」為主軸，也反映當前公共討論的脈絡。整體而言，她認為今年國文試題難度屬於「適中」，但對閱讀耐力與理解深度的要求明顯提高。