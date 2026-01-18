115學測英文／疑AI製圖？教師籲加強圖文連結 避細節爭議

學測英文科作文疑似使用AI製圖，呈現養小孩、養寵物的取捨。全國教師會解題團隊指出，3張圖片中角色外型類似，無法判斷是否為同一夫妻，建議加強圖文連結，避免細節爭議。

115學年度學測英文作文述及台灣養寵物的風氣，提供3張圖片，分別呈現同時養寵物與小孩、只養寵物、只養小孩的家庭情景。具體要求考生第一段先描述圖片中呈現的現象，第二段再根據自身經驗說明可能的影響。

全國教師會解題團隊、台中二中教師陳姿玲接受中央社電訪表示，可以了解出題者的用心，鼓勵學生觀察周遭生活，思考社會議題。以這次的作文為例，中等以上考生，很難不聯想到台灣少子女化下，許多家庭以「毛小孩」取代「真小孩」的現況。

陳姿玲表示，題目提供的3張圖，疑似使用AI（人工智慧）製圖技術，但在細節的呈現下，可能會讓一些「明察秋毫」的學生感到困惑。

陳姿玲說，解題團隊在討論時，就有老師覺得無法判讀寵物與小孩是否為同一家庭的成員，尤其是3圖的父母，很難確定是不是同一對，且孩子的年齡也有所不同，恐有考生困惑3圖是否具時間連貫。

陳姿玲表示，大考中心的圖題常有爭議，例如114學年度英文作文圖片印刷模糊，考生恐怕無法判讀是電影院、車站、還是機場。她建議未來製圖時，應檢視圖案是否符合文字提示，閱卷時則要放寬給分。

學習王科技、勝選學習顧問解題教師吳翰陞表示，英文作文題相當貼近社會脈動，3張圖是對比呈現「全家與寵物聚會」、「僅小孩無寵物」、「僅寵物無小孩」，應從反思高齡社會、少子女化的家庭結構轉變切入。

得勝者文教解題教師林揚則建議，養小孩和養寵物不見得是「二元對立」，也可以是類似光譜、漸進式的過程。例如有些人是先養寵物，從中體會到照顧生命帶來的幸福，進而也會想生養小孩。學生也可從自身觀察著手，例如有養寵物的人，出門在外對別人小孩哭鬧的包容也較高，都是很好的寫作方向。