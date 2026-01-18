115學測國文／比英文更有挑戰！考生嘆文言文暴增「中上偏難」 混合題聚焦女性意識

115學年度大學學科能力測驗今為第二天，下午12時50分至下午2時20分第二節考試考國文（國綜）試題。對於考試難易度，桃園市復旦高中考生表示，今年試題整體難度落在「中上偏難」，不少考生直言挑戰性遠高於英文科，今年文言文比重極高且解析難度大，不僅強調文意解析，更要求具備在大量文本中快速梳理邏輯與立場的能力。

藍姓考生指出，選擇題中印象深刻的是第五題的文言文排序，內容涉及蘇軾及古文實務概念，由於無法透過語法結構或排比方式進行推敲，考生必須完全仰賴對文意的深度理解才能作答，是相當費時且艱澀的關卡。

在跨領域與生活化題型方面，熊姓考生分享關於台灣植物科普的題組，該題將科學性的基因描述與文學性的描寫並列，要求考生判斷兩者的立場差異與敘事方式，結合了生物與地科的知識背景，考驗跨學科的整合能力。此外，今年也出現了關於名詞量詞與動詞量詞分類的邏輯題，這類跳脫傳統背誦、著重語言邏輯的題型令考生印象深刻。

多選題部分則被考生視為「精神負荷最重」的區塊，大量出現三篇對讀的考驗。其中包括杜甫詩作與文言註解的對照解析，以及最後一個題組以「出師表」為核心的延伸閱讀。該題要求考生在三篇文章中分析為何特定文本「不符合表的形式」，並從中解讀出作者帶有自傲的心理與文意差異，文言文的閱讀量極大，極度考驗考生的耐力。

針對女性意識的探討，非選題以歸有光等人的文章，從童養媳到母親教養的心路歷程，呈現出古代與近代女權意識的轉變，考生認為這類題材相當符合當前社會潮流。在非選擇題的應對上，兩位考生皆提到「關鍵字擷取」的重要性，透過歸納歸有光筆下對於人物細節的考量，並對比傳統史撰與新舊觀念的碰撞，將文言意旨轉化為具體論述。