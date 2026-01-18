聽新聞
115學測國文／文言文變多考生直呼「看不懂」 沒有新詩更簡單
115大學學測第二天，第二科國文綜合，考生直呼今年文言文題目占比增加，有些根本看不懂，但另一方面，沒有出新詩題，不需要猜測「藍色窗簾」，某種程度上變簡單了；整體而言偏難，且較著重讀懂資訊，而非文意理解。
蔡姓考生表示，今年字音字形比較基礎，國學常識也只有1題，不算太難，不過閱讀題組部分，文言文比重增加很多，比如以前的新詩排序題組，是把新詩順序打亂，讓考生重新排序，今年卻換成文言文散文排序，既無法運用過去經驗，也沒有格律可以猜測，非常考驗文言文功底。
黃姓考生說，手寫題是關於文學中的女性，前半部分講古文中女性角色較容易被忽略的狀況，後半部分則是近代的文學或採訪作品，描述女性如何在困境中崛起；整體來說題目明確，不過前半部分同樣是文言文，需要先讀懂才能作答。
蔡姓考生認為，今年不只文言文增加，從A類選文中出的題目也較少，整體偏難，不過沒有新詩題算是利多，不需要再猜「藍色窗簾」；黃姓考生表示，白話文的部分較多是工具類文章，考題也側重考生能否讀到細節，而非「猜猜作者想講什麼」的文意理解。
