115學測英文／作文易誤導判讀？全教會指「養寵物」3圖片無連續性：應放寬給分

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
115大學學測進入第二天，第一節考試開始前，學生把握機會溫習。記者曾原信／攝影
115大學學測進入第二天，第一節考試開始前，學生把握機會溫習。記者曾原信／攝影

115學年度大學入學能力測驗英文科考試結束，全國教師會今日發表初步評論。全教會試題評論教師群表示，今年試題取材多元、難易適中，具備高鑑別度與高穩定度，能引領學生英文學習。與去年相比，整體試題難易度相似。

在試題特色方面，全教會試題評論教師群指出，今年時事題表現在英文作文上，談及養寵物主題並探討台灣近年社會風氣，可延伸比較與養育孩子的差異，讓學生發表個人觀點並進行評析。跨科題部分，綜合測驗、文意選填、篇章結構及閱讀測驗皆有呈現，例如「Gourmet Night Markets」文章跨地理及歷史領域，「螺旋樓梯」文章則跨及人文及工程領域。

全教會試題評論教師群指出，創新題型則出現在混合題，以「Wonder Village」觀光景點為主題，搭配商店位置圖案，考生需閱讀不同商店特色描述，前往正確店鋪，並從文中找出精確單詞填空。

針對英文作文題，全教會教師群認為，試題圖片無法判別人物是否為同一對夫妻，亦無法判讀寵物與小孩是否為同一家庭之成員，三張圖片無明顯連續性或邏輯對比性，容易誤導判讀，閱卷時應放寬給分原則。

參與本次試題評論的教師團隊成員包括康橋國際學校老師温宥基、台中市立台中第二高級中等學校老師陳姿玲、台北市立大同高級中學老師劉郁芬、台北市立中正高級中學老師張敬欣、台北市立松山高級商業家事職業學校老師鄭瑞芝。

115學測 英文科 作文

