115學測英文／閱讀測驗難！考「堅忍號」南極探險路線判讀

115學年度學測英文科，第35到38題組考「堅忍號」南極探險，要考生判斷這艘帆船沉沒前路線。解題老師認為是整份試卷閱讀測驗較難題目，且安排在考卷中段，恐讓學生沮喪暈眩。

學測英文第35到38題閱讀測驗，文章從2022年「堅忍號（Endurance）」殘骸被發現切入，敘述這艘帆船於1914、1915年間的南極探險歷程，要求考生從文章敘述中，判斷出「堅忍號」路線。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊、台北市明倫高中教師毛顯鶯接受中央社記者電訪表示，這是今年較難題組，卻放在閱讀測驗第一篇，文章長，又有很多專有名詞，還涉及地圖判讀，如果沒有好的解題策略，學生恐會感到沮喪、甚至暈眩。

毛顯鶯表示，比較好的策略，是從判讀地圖選項中的共同點、差異點著手，再回頭到文章找線索。以第38題為例，選項中4圖的最大差別，就在於有沒有經過「象島（Elephant Island）」，從此切入再去看文章，比較不用逐字逐句讀，能更快找到解題重點。

得勝者文教解題教師Penny表示，沒有認真看完文章的考生，可能第35題就搞錯了，以為文章是在寫探險家的故事（A renowned Antarctic explorer），正確答案應該是探險的歷程（A challenging voyage toAntarctica）。

Penny表示，第38題解題關鍵，在於「堅忍號」在抵達「象島」前就沉沒了，船員們是搭著救生船前往「象島」。

得勝者文教教師Fran表示，這類「看文索圖」題非常常出現，考過地圖、圖片、照片等，考生一定要特別小心；不過她認為，「堅忍號」題組難度還算中等，這份試卷最難的還是在混合題。

學習王科技、勝選學習顧問解題團隊吳翰陞表示，今年試題融入大量歷史背景，文章強調時間順序與事件發展邏輯，考生如果無法精準掌握上下文時間軸，極易在閱測中失分。

得勝者文教評估今年英文科五標（頂、前、均、後、底）依序是13、11、8、5、4，後標與底標較去年（114學年度學測）略升1級分；學習王科技、勝選學習顧問則預估五標依序是13、11、8、4、3級分，與去年持平，也可能略有波動。