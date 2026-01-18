115學測英文／作文考驗描寫能力 補教師憂混合第47題有爭議

115年學測進入第2日，早上第一科為英文。補教老師認為，詞彙題最後兩題、混合題第47、48題都非常有挑戰性，英文作文考驗考生的描寫能力與議論技巧。得勝者文教估頂標為13級分、前標為11級分、均標為8級分、後標為5級分、底標為4級分，僅後標與底標提升一級分。

英文老師Penny指出，今年第一大題詞彙題中，較有挑戰性的是第9、10題。大考中心在出題時很會「誘答」，第9題很多學生可能會秒選「struggle」，但答案是「elbow」，若要用struggle，應把挖空後面的「the way」去掉才較為合理。至於第10題的答案「grave」，除了墳墓的意思外也有形容詞的用法，表達「沈重」的感覺。

得勝者文教解題團隊認為，今年混合題的第47、48題可能會耗費很多作答時間，甚至會有小小的爭議。Penny說，第47題最穩當的答案應是「innovation」，有些考生經思考後可能會寫「commerce」，團隊認為這同樣是合理答案。此外，雖然第48題答案為「blended」，但答案也非常難找。

英文老師林揚分析，今年的英文作文題目提供兩張與養寵物有關的照片，乍看之下是二元對立，實際上養小孩或養寵物不是零或一的概念，而是更像一個光譜，例如先養了寵物、變得想養小孩。閱卷老師期待從學生筆下看到與眾不同的論點，在新課綱的作文教學中，著重在激發學生的想法，且不只能分析、還要會整理。

林揚表示，第二段「根據自身經驗或觀察」對學生來說就比較兩難，因為不太會有養小孩的經驗，但仍可以描寫與寵物相處的經驗，例如從養寵物的過程培養對生命的使命感。

英文老師Fran指出，現在英文作文出題較常以照片形式來描述狀況、故事，過往的四格漫畫形式似乎已步入歷史。這次的題目圖片透過兩張照片呈現，考驗考生的描寫能力，並延伸議論技巧，可見學測越來越注重學生的思考，必須在文章中呈現自己的深度看法，而非只是表面陳述。此外，今年的英文中譯英沒有出現刁鑽文法，但考生作答還是要謹慎。