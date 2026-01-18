快訊

115學測英文／考前刷題會「賺到」！解題師估五標 作文描述圖片線索拿高分

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115大學學測進入第二天，第一節考試開始前，學生把握機會溫習。記者曾原信／攝影
115大學學測進入第二天，第一節考試開始前，學生把握機會溫習。記者曾原信／攝影

115升大學學測今天第二天，早上由英文科率先登場。大考中心邀請台北市高中教師團解題，教師分析，今年英文試題難易適中，詞彙題雖有誘答選項，但整體偏易；篇章結構側重前後文判斷，找到關鍵字多能迎刃而解；閱讀測驗、混合題更有類似於學測或模擬考題型，考生可謂「賺到」，認為五標應和去年相似。

中正高中教師吳佳穎表示，今年詞彙題第8、第10具誘答選項。第8題考生可能看到玻璃瓶而選Ａ，但實際上應選Ｂ攻擊；第10題論及美國的校園槍擊案，答案應為Grave，此時非用於「墳墓」而是用做於「嚴重擔憂」。

成功高中教師陳國泰則談到，今年文意選填沒有刁難學生，多是常見的搭配詞，10個選項中動詞、形容詞等分配平均，對學生非常友善；篇章結構也多只要靠前後文語意找出關鍵詞就能得出答案，如33題的newcomers，對應Ａ選項的immigration「移民」；32題的less intelligent，也能對應Ｅ選項的stupidity「愚蠢」，應不難作答。

成淵高中教師李宜樺指出，今年閱讀測驗較為特殊的題型如38題，雖然是考地圖，但近五年學測約莫考過三次，且文章第三段就能回答該題，不用如過去的地圖題必須將全文讀完；41題考材質的演變，若考生事前曾刷大考考題，就知道曾經考過相似的題型；今年混合題也只要看懂六個商家要陳述的理念即可，50題則是考片語one of a kind，也曾見於近年的模擬考，考生可說是「賺到」。

今年英文作文則論及養寵物的風氣，並給予考生三張圖片，第一段需描述圖片中的現象，第二段則需根據自身經驗、觀察，說明現象的可能原因以及可能影響。

建國高中教師劉家慧表示，從圖片中可得出兩種可能，一是小孩跟寵物共存，二是選擇養寵物而非養小孩，考生描述現象時想得高分，必須加以利用圖片線索，如嬰兒車、嬰兒床，見於街道或百貨公司都能加以描寫，寫傳統家庭可能是父母餵養小孩，而年輕家庭可能更傾向一起養寵物，建議考生別放過圖片中的線索，盡量發揮。

再者，劉家慧談到，第二段建議考生不要限縮於自身的經驗，而是嘗試擴大到生活中的觀察，說明原因時，能嘗試論述現代社會生兒育女成本增加，而寵物給予的回饋感可能更單純；影響層面，則可討論幼年人口減少下社會高齡化現象，以及寵物愈來愈多，是否環境也要更傾向寵物友善。

闈場內教師評析，今年英文科試題難易適中，大多用字都在四級以下，多使用高中常見的句構、無過於複雜或罕見的句型。整體而言，試卷文章作答訊息清楚，但也有部分試題需深度閱讀理解與篇章文意，才能推論及判斷。

闈場內試考生則認為，今年混合題中的多選題有別以往各選項需獨立判斷，今年僅需將題目與文章內容配對就能作答，難度較低；英文作文第一段要求考生描述圖片中呈現的現象，並於第二段說明現象的原因、影響，也與以往單純描述圖片內容與抒發感想不同。綜合測驗18、19題則難度較高，閱讀測驗40題則是關鍵段落訊息較多，考生還需理解文意後耐心判斷。

