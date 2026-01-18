115學測英文／難度評價兩極！部分考生壓線寫完：沒時間檢查
115學年度學科能力測驗英文科上午登場，對於考試難易度，有考生評價普通、中等，也有人稱很難；雖然受訪者都說有寫完，但有人坦言沒時間檢查，有的則說檢查完還有剩餘時間。
學測今天舉行第2天考試，上午考科為英文，距離下一科考試時間還有近2小時間隔，結束後學生陸續步行出考場校門。
成功高中2名同學同行，其中蕭同學說，自己寫下來認為閱讀測驗只有兩個大題看時要細心一點；作文題目他也覺得相較於模擬考題好寫很多，寫完、做完檢查，還有剩餘時間。
另一名成功高中陳同學說，他也認為比模擬考簡單得多，應該可以考得不錯；作文題目則跟養小孩或養寵物有關，自己以養寵物為題作文。
基隆高中周同學說，他認為跟平常模擬考對比，難易度為普通，但是他寫完後已沒有時間檢查；重考生賴同學說，考題不會刁鑽，中等難度；中山女中詹同學說，難易度普通，作文算好寫。
板橋高中王同學則說，考題很難；基隆高中康同學也說，考題很難；另外，自學生蔡同學說，很難，可以寫完，但沒時間檢查。
