115學測英文／作答節奏是關鍵！考生：克漏字偏難、閱讀題壓秒作答

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
115大學學測進入第二天，第一節考試開始前，學生把握機會溫習。記者曾原信／攝影
114學年度學測英文科今登場，考試結束後，考場外不少考生陸續走出試場交流作答心得。多數考生認為，今年英文科整體難易度落在「適中」水準，雖然沒有出現特別偏難的冷僻單字，但部分題型仍相當考驗閱讀耐心與語意判斷能力，作答節奏掌握成為關鍵。

對於題組中的克漏字題，方姓考生表示，該部分比起一般純選擇題更具挑戰，很多單字意思相近，要更深層次了解語句意思才好下筆，因此常常得用刪去法逐一排除不合適選項才能填答。這也讓部分考生在該題上卡住，花了不少時間才完成，顯示出在語句結構理解與邏輯判斷的能力是該題的核心考驗。

另一位吳姓考生提到，自己原本先寫閱讀理解題，想留時間給後面的題目，因為知道後面題目需要耐心細讀，但實際上閱讀理解部分也確實考驗了判斷與推論的能力，並沒有比其他部分明顯容易。「閱讀題卡很久，壓秒寫完的。」這位考生說。

儘管有些單題讓人覺得棘手，多數考生仍認為整體難度比去年的英文科簡單一些，也比歷屆部分試題更容易掌握核心閱讀技巧。整體而言，命題趨勢依然強調閱讀理解與語意判斷，而非艱深單字的死背，反映大考中心從素養導向出發，著重考生理解與運用語言的能力。

此外，本次英文作文題目也讓不少考生印象深刻。方姓考生指出，題幹要求考生根據兩張圖片，撰寫兩段英文作文。第一段描述圖片內容；第二段則描述自己心目中理想的情境或觀點，此次題目聚焦於台灣寵物飼養的普及趨勢，「不只是翻譯或套句型，而是要真的想清楚自己要講什麼。」他說，寫作時除了基本句型、單字要用對，還要把想法整理好，兩段之間也要有連貫，「等於是在用英文表達對生活議題的看法，沒有準備的人會有點吃力。」

學測英文的題型設計本來就涵蓋詞彙、文法、閱讀理解以及書寫能力，命題方向強調理解與語境分析能力。由於今年考題內容涉獵日常生活、文化現象等素材，考生在熟悉語境的前提下，能夠更有效把握試題重點。

整體而言，今年學測英文試題延續近年命題方向，著重語境理解、閱讀推論與實際運用能力，而非單純考驗背誦量。多位考生也認為，只要平時有培養閱讀習慣、能在情境中理解語意，作答相對順手，但若缺乏訓練，仍可能在時間分配上感到吃力。

