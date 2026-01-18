學測首日北捷跑馬燈「17字」應援 網友感動：情緒價值拉滿

115學年度大學學科能力測驗今（18）進入第二日，部分步出考場的學生心情仍略顯沉重。不過，就在緊張的考試氛圍中，有網友在搭乘捷運時發現了台北捷運公司的暖心鼓勵。

一名網友在Threads上發文分享，昨（17）日上午行經捷運大坪林站時，無意間抬頭看了月台上的列車資訊顯示器，除了原本顯示的列車進站時間與位置外，跑馬燈還多出了一行字：「考試都順利！台北捷運祝考生們，金榜題名！」原PO表示，在這樣緊繃的日子裡，意外注意到北捷這項貼心的小舉動，覺得相當驚喜且溫暖。

貼文曝光短短一天，便吸引近萬人按讚迴響。許多網友被這突如其來的祝福感動，紛紛留言大讚北捷現在的服務不僅便捷，連「情緒價值」都拉得太高太滿，讓人覺得既暖心又可愛；也有人透露北捷其實一直都很貼心，不僅是學測，就連7月的分科測驗期間也會看到類似的打氣標語。

除了感動的聲音，留言區也出現不少有趣的反應。有網友開玩笑說，雖然很暖，但看到「金榜題名」四個字反而會更緊張，也有人幽默表示，如果是在非考試時段看到這行字的人，大概也來不及「金榜題名」了。此外，有網友貼出日本地鐵類似的應援畫面，認為這種在公共運輸系統上的小祝福，能有效緩解考生的焦慮，是城市中一道溫暖的風景。