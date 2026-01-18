快訊

李偉文／多少錢才能安享天年？4個理由不用煩惱退休金不夠

日本廁所驚見「衛福部禁菸標語」 台灣遊客笑翻：一秒回國

森林王子回來了！獲聘竹市政顧問 張泰山：協助更多年輕選手勇敢築夢

學測首日北捷跑馬燈「17字」應援 網友感動：情緒價值拉滿

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在學測首日搭乘捷運時，發現月台跑馬燈顯示「台北捷運祝考生們，金榜題名！」的祝福語。聯合報系資料照片／記者楊正海攝影
有網友在學測首日搭乘捷運時，發現月台跑馬燈顯示「台北捷運祝考生們，金榜題名！」的祝福語。聯合報系資料照片／記者楊正海攝影

115學年度大學學科能力測驗今（18）進入第二日，部分步出考場的學生心情仍略顯沉重。不過，就在緊張的考試氛圍中，有網友在搭乘捷運時發現了台北捷運公司的暖心鼓勵。

一名網友在Threads上發文分享，昨（17）日上午行經捷運大坪林站時，無意間抬頭看了月台上的列車資訊顯示器，除了原本顯示的列車進站時間與位置外，跑馬燈還多出了一行字：「考試都順利！台北捷運祝考生們，金榜題名！」原PO表示，在這樣緊繃的日子裡，意外注意到北捷這項貼心的小舉動，覺得相當驚喜且溫暖。

貼文曝光短短一天，便吸引近萬人按讚迴響。許多網友被這突如其來的祝福感動，紛紛留言大讚北捷現在的服務不僅便捷，連「情緒價值」都拉得太高太滿，讓人覺得既暖心又可愛；也有人透露北捷其實一直都很貼心，不僅是學測，就連7月的分科測驗期間也會看到類似的打氣標語。

除了感動的聲音，留言區也出現不少有趣的反應。有網友開玩笑說，雖然很暖，但看到「金榜題名」四個字反而會更緊張，也有人幽默表示，如果是在非考試時段看到這行字的人，大概也來不及「金榜題名」了。此外，有網友貼出日本地鐵類似的應援畫面，認為這種在公共運輸系統上的小祝福，能有效緩解考生的焦慮，是城市中一道溫暖的風景。

115學測 台北捷運 北捷

延伸閱讀

115學測英文／單字變難…作文題型生活化 「毛小孩」切合趨勢

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

還有機會？網嘆學測1科沒考好「直接明年見」 輔導師認證：99%頂大系所都要看

115學測／數A單選答案沒「4」出事了！講師示警：數B小心逆襲

相關新聞

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

學測首日北捷跑馬燈「17字」應援 網友感動：情緒價值拉滿

115學年度大學學科能力測驗今（18）進入第二日，部分步出考場的學生心情仍略顯沉重。不過，就在緊張的考試氛圍中，有網友在搭乘捷運時發現了台北捷運公司的暖心鼓勵。

115學測英文／作答節奏是關鍵！考生：克漏字偏難、閱讀題壓秒作答

114學年度學測英文科今登場，考試結束後，考場外不少考生陸續走出試場交流作答心得。多數考生認為，今年英文科整體難易度落在...

115學測第二天英文、國文登場 應考注意事項一次看

115升大學學測邁入第二天，今天依序考英文、國綜、國寫。國文、英文歷來都為學生選考人數最多的科目，今年兩科選考人數均達1...

還有機會？網嘆學測1科沒考好「直接明年見」 輔導師認證：99%頂大系所都要看

115年學測於今（17）日正式登場，首日進行數學A和自然科測驗。然而，近日社群平台Threads上一段關於「英文科」的討論卻引發網友共鳴…

115學測／數A單選答案沒「4」出事了！講師示警：數B小心逆襲

今（17日）是115學測第一天，首日考科為數學A和自然科。數A引發討論，有部分學生認為數A考題簡單，但多數考生表示寫不完，甚至有幾題是「魔王題」，連解題教師都花費不少時間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。