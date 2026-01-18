115學測英文／全中教評選擇題著重邏輯推理 片語考題增加

115學年度大學入學科系能力測驗今天進入第二天，針對英文科試題，全國高級中等學校教育產業工會今日發表試題評論。全中教表示，今年人文歷史主題比例偏高，卻非常著重邏輯推理，整體難度適中，片語比重較往年提高。另外，閱讀測驗難度分布未由簡入難，較不符合命題次序。

全中教試題評論教師團隊指出，今年考題的生活化議題友善考生，整體題目難易適中，唯有幾題取決於學生是否掌握相關文法及上下文，需仔細琢磨才能正確作答，嘉惠中上程度考生。考題涵蓋多元主題，多與人文、歷史沿革有關，包含白犀牛溝通方式、港式飲茶沿革、小睡對大腦的好處、微笑的歷史文化意義、極地探險堅忍號重見光明、迴旋梯歷史、地圖定向演變，以及台灣東部的原住民特色商業聚落等。

在非選擇題部分，全中教試題評論教師團隊認為難易適中，翻譯主題談論英文課堂上增加使用英文的活動，恰好與考科相關，惟翻譯用字如「various」可在考題中多處找到，是小缺失。作文主題則是台灣近日養寵物的風氣，要求考生描述寵物在人們生活中角色的轉變，呼應近日全國生育率下降，民眾傾向不生小孩改養毛小孩的趨勢。

全中教試題評論教師團隊並認為，今年選擇題整體著重邏輯推理，且片語考題較往年增加。

參與試題評論的教師團隊成員包括台北市立明倫高中毛顯鶯、景美女中黃足滿、成功高中張筠崴、松山高中陳可欣，以及國立彰化高中陳亭利。