115學測英文／全中教評選擇題著重邏輯推理 片語考題增加
115學年度大學入學科系能力測驗今天進入第二天，針對英文科試題，全國高級中等學校教育產業工會今日發表試題評論。全中教表示，今年人文歷史主題比例偏高，卻非常著重邏輯推理，整體難度適中，片語比重較往年提高。另外，閱讀測驗難度分布未由簡入難，較不符合命題次序。
全中教試題評論教師團隊指出，今年考題的生活化議題友善考生，整體題目難易適中，唯有幾題取決於學生是否掌握相關文法及上下文，需仔細琢磨才能正確作答，嘉惠中上程度考生。考題涵蓋多元主題，多與人文、歷史沿革有關，包含白犀牛溝通方式、港式飲茶沿革、小睡對大腦的好處、微笑的歷史文化意義、極地探險堅忍號重見光明、迴旋梯歷史、地圖定向演變，以及台灣東部的原住民特色商業聚落等。
在非選擇題部分，全中教試題評論教師團隊認為難易適中，翻譯主題談論英文課堂上增加使用英文的活動，恰好與考科相關，惟翻譯用字如「various」可在考題中多處找到，是小缺失。作文主題則是台灣近日養寵物的風氣，要求考生描述寵物在人們生活中角色的轉變，呼應近日全國生育率下降，民眾傾向不生小孩改養毛小孩的趨勢。
全中教試題評論教師團隊並認為，今年選擇題整體著重邏輯推理，且片語考題較往年增加。
參與試題評論的教師團隊成員包括台北市立明倫高中毛顯鶯、景美女中黃足滿、成功高中張筠崴、松山高中陳可欣，以及國立彰化高中陳亭利。
▪不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪數A／比去年難出現「魔王題」 考生哀號：寫不完
▪整理包／注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言