115學測／138名考生突發傷病…啟用備用試場 違規以未帶證件居多
學測今天舉行第2天考試，根據大考中心初步統計，昨天違規樣態仍以未攜帶有效證件正本居多；從昨天至今天第1節，合計138名突發傷病考生，啟用44間備用試場。
115學年學科能力測驗1月17日至19日舉行，學測第2天第1節考英文，應到人數12萬959人，2797人缺考，缺考率2.31%。大學入學考試中心於英文科考完後，說明試務狀況。
大考中心主任張新仁說明，根據昨天初步統計的前3名違規樣態，未攜帶有效證件正本，且未於當節考試結束鈴響畢前送達的有67件；應試時飲水或嚼食口香糖的有19件；行動電話未完全關機的有15件。
備用試場部分，張新仁提到，今天英文科考試時，新增6名突發傷病考生，包括妥瑞氏症考生發出聲音影響到他人、腹瀉頻繁跑廁所、腦震盪症狀等，啟用5間備用試場；從昨天至今天第1節，合計138名突發傷病考生，啟用44間備用試場。
