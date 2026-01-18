115學測英文／符合素養導向！考生評「好發揮」：跨科連結對文組生較不友好

大學學測今天進入第二天，上午考英文、下午國綜及國寫。針對英文科考試，高雄考場的多數學生都覺得，今年的引導性作文以養小孩與養寵物當對比，跟生活經驗相近、算好發揮，整體難易度跟往年差不多。不過也有學生說，考題有跨科連結，感覺對社會組學生比較不友好。

上午首先登場的科目是英文科考試，時間為9時20分到11時。今年英文科的作文題目與寵物有關，學生覺得題目跟生活貼近不會太難表達，無論是雄中、新興高中等普通高中或中山工商、樹德家商等職校學生都覺得好寫。

中山高中黃姓考生說，今年英文科題型包含單字單選、閱讀理解與作文，整體設計符合108課綱強調的素養導向，作文是引導性寫作，內容是放了兩張對比性圖片，不會太難；單字題相對好寫，只要熟悉課本與講義即可應對，整體來說難易適中。

高雄中學自然組學生林偉丞說，今年英文考試中，單字題多為熟悉內容，但閱讀測驗理解難度較高，他個人印象比較深刻的內容是敘述商店販售商品，必須看題目反覆回去找答案。此外，作文他以童年養狗的經驗來發揮，整體書寫尚稱順暢。

新興高中張姓考生指出，作文算好發揮，不過在選擇題與閱讀題內有跨科連結，提及週期及星球等自然科知識，感覺對社會組學生比較不友好。

高雄女中陳姓及黃姓考生說，選擇題第一大題算友善，第二大題綜合測驗偏難，內容是考片語選填，雖然都不是專業或冷僻的片語，但就是會讓考生難判斷；作文主題應該是要講現在家庭型態改變，有些人會不生育改養寵物，要去探討成因，題目難易度算普通，翻譯部分算好寫，她曾練習以往5屆考題，感覺今年難易度跟往年差不多。

大學學測進入第二天，今天上午的第一堂是考英文，學生多半認為作文題目很生活化，只要單字量夠、很好發揮。記者徐白櫻／攝影