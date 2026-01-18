快訊

北市國小驚傳學生教室持剪刀揮舞！家長控：非第一次 孩子不敢上學

115學測英文／難度降低有感 作文從「養寵物現象」分析少子化

好市多插旗葡萄酒一級戰區 什麼策略讓行家也去補貨？

115學測英文／單字變難…作文題型生活化 「毛小孩」切合趨勢

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
115大學學測第二天，上午首個科目英文。記者陳敬丰／攝影
115大學學測第二天，上午首個科目英文。記者陳敬丰／攝影

115大學學測第二天，第一考科英文，考生認為整體難度普通，不同題型難度有波動，詞彙題、混合題難度上升，閱讀題與中譯英較簡單；作文題是關於兩張圖片對比，過去夫妻養小孩、現在夫妻養寵物，切合近年「毛小孩」風潮與少子化趨勢。

台中一中黃姓考生表示，今年詞彙題較困難，儘管詞彙量還是出自7200單字，個別題目單字較不易直接選出，需使用刪去法；蔡姓考生指出，近年「一字多義」的數量變多，一些選項的單字小學就學過，但在題目中可能有不同意義，考驗考生對同一單字的理解深度。

黃姓考生說，混合題也比較困難，過去的混合題大部分是上下文連貫的文章，考生讀完文章再填入單詞即可，今年則是把文章大綱重組過，需要整篇文章融會貫通、仔細檢查，才能找出適合談入的單詞，「藏得比較深」。

不同題型有難有易，王姓考生認為，閱讀題比去年簡單，去年專有名詞較多，今年沒太多專有名詞。黃姓考生說，閱讀題是關於2022年打撈南極沉船「堅忍號」的故事；翻譯題也比較簡單，主要是關於英文教師教授課堂相關題目，不像去年關於科幻電影需要使用專有名詞。

蔡姓考生表示，今年作文題型跟過去一樣，看圖說故事，主題則較切合時事，第一張圖是夫妻帶著小孩，第二張圖是夫妻帶著寵物，顯然是關於近年的寵物風潮以及少子化議題。王姓考生認為，作文題目明確還算好寫，整張考卷整體難度適中。

編輯推薦

115學測 英文

延伸閱讀

115學測英文／難度降低有感 作文從「養寵物現象」分析少子化

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

還有機會？網嘆學測1科沒考好「直接明年見」 輔導師認證：99%頂大系所都要看

115學測／分析首日考科！數學A有陷阱題 自然科偏易「物理比去年難」

相關新聞

115學測第二天英文、國文登場 應考注意事項一次看

115升大學學測邁入第二天，今天依序考英文、國綜、國寫。國文、英文歷來都為學生選考人數最多的科目，今年兩科選考人數均達1...

還有機會？網嘆學測1科沒考好「直接明年見」 輔導師認證：99%頂大系所都要看

115年學測於今（17）日正式登場，首日進行數學A和自然科測驗。然而，近日社群平台Threads上一段關於「英文科」的討論卻引發網友共鳴…

115學測／數A單選答案沒「4」出事了！講師示警：數B小心逆襲

今（17日）是115學測第一天，首日考科為數學A和自然科。數A引發討論，有部分學生認為數A考題簡單，但多數考生表示寫不完，甚至有幾題是「魔王題」，連解題教師都花費不少時間。

115學測英文／單字變難…作文題型生活化 「毛小孩」切合趨勢

115大學學測第二天，第一考科英文，考生認為整體難度普通，不同題型難度有波動，詞彙題、混合題難度上升，閱讀題與中譯英較簡...

115學測英文／難度降低有感 作文從「養寵物現象」分析少子化

115學年度大學學科能力測驗今天第一科考英文，桃園市復旦高中考生表示，整體而言今年英文科試題難度較往年簡單，但部分題型仍...

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。