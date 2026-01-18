115學測英文／單字變難…作文題型生活化 「毛小孩」切合趨勢
115大學學測第二天，第一考科英文，考生認為整體難度普通，不同題型難度有波動，詞彙題、混合題難度上升，閱讀題與中譯英較簡單；作文題是關於兩張圖片對比，過去夫妻養小孩、現在夫妻養寵物，切合近年「毛小孩」風潮與少子化趨勢。
台中一中黃姓考生表示，今年詞彙題較困難，儘管詞彙量還是出自7200單字，個別題目單字較不易直接選出，需使用刪去法；蔡姓考生指出，近年「一字多義」的數量變多，一些選項的單字小學就學過，但在題目中可能有不同意義，考驗考生對同一單字的理解深度。
黃姓考生說，混合題也比較困難，過去的混合題大部分是上下文連貫的文章，考生讀完文章再填入單詞即可，今年則是把文章大綱重組過，需要整篇文章融會貫通、仔細檢查，才能找出適合談入的單詞，「藏得比較深」。
不同題型有難有易，王姓考生認為，閱讀題比去年簡單，去年專有名詞較多，今年沒太多專有名詞。黃姓考生說，閱讀題是關於2022年打撈南極沉船「堅忍號」的故事；翻譯題也比較簡單，主要是關於英文教師教授課堂相關題目，不像去年關於科幻電影需要使用專有名詞。
蔡姓考生表示，今年作文題型跟過去一樣，看圖說故事，主題則較切合時事，第一張圖是夫妻帶著小孩，第二張圖是夫妻帶著寵物，顯然是關於近年的寵物風潮以及少子化議題。王姓考生認為，作文題目明確還算好寫，整張考卷整體難度適中。
▪不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪數A／比去年難出現「魔王題」 考生哀號：寫不完
▪整理包／注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言