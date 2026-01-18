快訊

北市國小驚傳學生教室持剪刀揮舞！家長控：非第一次 孩子不敢上學

115學測英文／難度降低有感 作文從「養寵物現象」分析少子化

好市多插旗葡萄酒一級戰區 什麼策略讓行家也去補貨？

聽新聞
0:00 / 0:00

115學測英文／難度降低有感 作文從「養寵物現象」分析少子化

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
115大學學測進入第二天，第一節考試開始前，學生把握機會溫習。記者曾原信／攝影
115大學學測進入第二天，第一節考試開始前，學生把握機會溫習。記者曾原信／攝影

115學年度大學學科能力測驗今天第一科考英文，桃園市復旦高中考生表示，整體而言今年英文科試題難度較往年簡單，但部分題型仍具挑戰性。

復旦高中藍姓學生和熊姓學生受訪表示，今年英文試題比前幾屆都來得簡單，相較於114學年度學測更親民；詞彙題部分，藍同學對於一道考查面對觀眾時心理壓力的片語題印象較為深刻。該題目描述一個人害怕上台，面對人群會產生壓力，考相關片語的應用，她先前練習過類似題目，但仍需要仔細思考才能確定答案。

綜合測驗部分的克漏字題目，考生發現今年片語考題明顯增加，相較於過往更具挑戰性。不過整體難度仍在合理範圍內，沒有超出高中程度範圍。

今年閱讀測驗最大變化是粗體字詞彙理解題從往年的1到2題大幅增加至4題。熊同學認為這類題目並非艱澀詞彙，多為熟悉字詞，且文章中提供足夠線索協助推論，因此難度相對適中。

閱讀文章內容則以歷史題材為主，包括中世紀螺旋樓梯的歷史發展，以及南極探險隊遇險後如何成功脫困返回的故事，題材偏向學術性而非時事議題。

混合題以村落地圖為題材，題目提供各店家的特色介紹，要求考生根據需求判斷應該前往哪些店家購買相關物品。考生認為，這類題型設計貼近日常生活情境，具有實用性。

中譯英題目內容則與當前雙語教育政策相關。第一題要求翻譯高中英文老師增加課堂英語使用比例的現象，第二題則涉及老師依學生英語能力進行分組教學的做法。

最後，英文作文題目提供3張圖片探討寵物在現代家庭中的地位。第一段要求描述公園中人們遛狗散步與親子活動的場景，並對比養寵物家庭與育兒家庭的不同情況。第二段則要求分析這種現象的成因與社會影響。

藍同學表示，她從經濟角度分析，認為寵物相較於養育子女更為忠誠且經濟負擔較輕，並探討少子化與勞動力短缺等社會問題。熊同學則結合個人經驗，分享照顧表弟與家中寵物的體驗，認為養育子女需要更多心力，寵物則能提供心靈慰藉。

編輯推薦

115學測 英文科

延伸閱讀

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

還有機會？網嘆學測1科沒考好「直接明年見」 輔導師認證：99%頂大系所都要看

115學測／分析首日考科！數學A有陷阱題 自然科偏易「物理比去年難」

115學測自然／題目兼具深度與廣度 高中師：生物科看似簡單卻不易選出正解

相關新聞

115學測第二天英文、國文登場 應考注意事項一次看

115升大學學測邁入第二天，今天依序考英文、國綜、國寫。國文、英文歷來都為學生選考人數最多的科目，今年兩科選考人數均達1...

還有機會？網嘆學測1科沒考好「直接明年見」 輔導師認證：99%頂大系所都要看

115年學測於今（17）日正式登場，首日進行數學A和自然科測驗。然而，近日社群平台Threads上一段關於「英文科」的討論卻引發網友共鳴…

115學測／數A單選答案沒「4」出事了！講師示警：數B小心逆襲

今（17日）是115學測第一天，首日考科為數學A和自然科。數A引發討論，有部分學生認為數A考題簡單，但多數考生表示寫不完，甚至有幾題是「魔王題」，連解題教師都花費不少時間。

115學測英文／單字變難翻譯簡單 作文寫「毛小孩」很生活化

115大學學測第二天，第一考科英文，考生認為整體難度普通，不同題型難度有波動，詞彙題、混合題難度上升，閱讀題與中譯英較簡...

115學測英文／難度降低有感 作文從「養寵物現象」分析少子化

115學年度大學學科能力測驗今天第一科考英文，桃園市復旦高中考生表示，整體而言今年英文科試題難度較往年簡單，但部分題型仍...

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。