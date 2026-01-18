115學測英文／難度降低有感 作文從「養寵物現象」分析少子化

115學年度大學學科能力測驗今天第一科考英文，桃園市復旦高中考生表示，整體而言今年英文科試題難度較往年簡單，但部分題型仍具挑戰性。

復旦高中藍姓學生和熊姓學生受訪表示，今年英文試題比前幾屆都來得簡單，相較於114學年度學測更親民；詞彙題部分，藍同學對於一道考查面對觀眾時心理壓力的片語題印象較為深刻。該題目描述一個人害怕上台，面對人群會產生壓力，考相關片語的應用，她先前練習過類似題目，但仍需要仔細思考才能確定答案。

綜合測驗部分的克漏字題目，考生發現今年片語考題明顯增加，相較於過往更具挑戰性。不過整體難度仍在合理範圍內，沒有超出高中程度範圍。

今年閱讀測驗最大變化是粗體字詞彙理解題從往年的1到2題大幅增加至4題。熊同學認為這類題目並非艱澀詞彙，多為熟悉字詞，且文章中提供足夠線索協助推論，因此難度相對適中。

閱讀文章內容則以歷史題材為主，包括中世紀螺旋樓梯的歷史發展，以及南極探險隊遇險後如何成功脫困返回的故事，題材偏向學術性而非時事議題。

混合題以村落地圖為題材，題目提供各店家的特色介紹，要求考生根據需求判斷應該前往哪些店家購買相關物品。考生認為，這類題型設計貼近日常生活情境，具有實用性。

中譯英題目內容則與當前雙語教育政策相關。第一題要求翻譯高中英文老師增加課堂英語使用比例的現象，第二題則涉及老師依學生英語能力進行分組教學的做法。

最後，英文作文題目提供3張圖片探討寵物在現代家庭中的地位。第一段要求描述公園中人們遛狗散步與親子活動的場景，並對比養寵物家庭與育兒家庭的不同情況。第二段則要求分析這種現象的成因與社會影響。

藍同學表示，她從經濟角度分析，認為寵物相較於養育子女更為忠誠且經濟負擔較輕，並探討少子化與勞動力短缺等社會問題。熊同學則結合個人經驗，分享照顧表弟與家中寵物的體驗，認為養育子女需要更多心力，寵物則能提供心靈慰藉。