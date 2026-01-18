快訊

115年大學學測 國寫試題

聯合報／ 記者李芯許維寧董俞佳陳宛茜馮靖惠／台北即時報導
115年大學學測國寫試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考數學B、社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

