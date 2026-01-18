快訊

李偉文／多少錢才能安享天年？4個理由不用煩惱退休金不夠

日本廁所驚見「衛福部禁菸標語」 台灣遊客笑翻：一秒回國

森林王子回來了！獲聘竹市政顧問 張泰山：協助更多年輕選手勇敢築夢

115年大學學測 英文科試題與解答

聯合報／ 記者李芯許維寧董俞佳陳宛茜馮靖惠／即時報導
115大學學測進入第二天，成功高中加油團在考場外為考生加油。記者曾原信／攝影
115大學學測進入第二天，成功高中加油團在考場外為考生加油。記者曾原信／攝影

115年大學學測英文科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考數學B、社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
115學測 英文科

還有機會？網嘆學測1科沒考好「直接明年見」 輔導師認證：99%頂大系所都要看

115學測／分析首日考科！數學A有陷阱題 自然科偏易「物理比去年難」

115學測自然／題目兼具深度與廣度 高中師：生物科看似簡單卻不易選出正解

115學測／數A單選答案沒「4」出事了！講師示警：數B小心逆襲

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

學測首日北捷跑馬燈「17字」應援 網友感動：情緒價值拉滿

115學年度大學學科能力測驗今（18）進入第二日，部分步出考場的學生心情仍略顯沉重。不過，就在緊張的考試氛圍中，有網友在搭乘捷運時發現了台北捷運公司的暖心鼓勵。

115學測英文／作答節奏是關鍵！考生：克漏字偏難、閱讀題壓秒作答

114學年度學測英文科今登場，考試結束後，考場外不少考生陸續走出試場交流作答心得。多數考生認為，今年英文科整體難易度落在...

115學測第二天英文、國文登場 應考注意事項一次看

115升大學學測邁入第二天，今天依序考英文、國綜、國寫。國文、英文歷來都為學生選考人數最多的科目，今年兩科選考人數均達1...

還有機會？網嘆學測1科沒考好「直接明年見」 輔導師認證：99%頂大系所都要看

115年學測於今（17）日正式登場，首日進行數學A和自然科測驗。然而，近日社群平台Threads上一段關於「英文科」的討論卻引發網友共鳴…

115學測／數A單選答案沒「4」出事了！講師示警：數B小心逆襲

今（17日）是115學測第一天，首日考科為數學A和自然科。數A引發討論，有部分學生認為數A考題簡單，但多數考生表示寫不完，甚至有幾題是「魔王題」，連解題教師都花費不少時間。

