115年大學學測 國文科（國綜）試題與解答

聯合報／ 記者李芯許維寧董俞佳陳宛茜馮靖惠／即時報導
115大學學測進入第二天，第一節考試開始前，學生把握機會溫習。記者曾原信／攝影
115大學學測進入第二天，第一節考試開始前，學生把握機會溫習。記者曾原信／攝影

115年大學學測國文科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考數學B、社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

115學測 國文科

還有機會？網嘆學測1科沒考好「直接明年見」 輔導師認證：99%頂大系所都要看

115學測／分析首日考科！數學A有陷阱題 自然科偏易「物理比去年難」

115學測自然／題目兼具深度與廣度 高中師：生物科看似簡單卻不易選出正解

115學測／數A單選答案沒「4」出事了！講師示警：數B小心逆襲

115年大學學測 國文科（國綜）試題與解答

115年大學學測國文科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

115學測國文／比預期難！閱讀量大選項又相近 考生嘆「沒幾題確定」：心裡很沒底

115年學測第二天下午，國文科考試結束後不少人直呼「比預期困難」。考生普遍反映，今年國文科題型雖與往年相近，未出現明顯全...

115學測國文／比英文更有挑戰！考生嘆文言文暴增「中上偏難」 混合題聚焦女性意識

115學年度大學學科能力測驗今為第二天，下午12時50分至下午2時20分第二節考試考國文（國綜）試題。對於考試難易度，桃...

115學測英文／作文考驗描寫能力 補教師憂混合第47題有爭議

115年學測進入第2日，早上第一科為英文。補教老師認為，詞彙題最後兩題、混合題第47、48題都非常有挑戰性，英文作文考驗...

學測首日北捷跑馬燈「17字」應援 網友感動：情緒價值拉滿

115學年度大學學科能力測驗今（18）進入第二日，部分步出考場的學生心情仍略顯沉重。不過，就在緊張的考試氛圍中，有網友在搭乘捷運時發現了台北捷運公司的暖心鼓勵。

