115學測／次日考英文、國綜、國寫　應試帶有效證件

中央社／ 台北18日電
115學年大學學測今天邁入第二天，圖為學校師長組織加油團，為考生加油。聯合報系記者林俊良／攝影
115學年大學學測今天邁入第二天，圖為學校師長組織加油團，為考生加油。聯合報系記者林俊良／攝影

115學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，考英文、國綜、國寫。大考中心提醒，考生應試時務必攜帶有效證件正本，有效證件不包含學生證，健保卡需有照片才是有效證件。

115學年學科能力測驗訂於1月17日至19日舉行，學測共有6考科，考生可自由選考，其中國文考科分為兩節施測，今天第2天考英文、國文一（國綜）、國文二（國寫）。

大學入學考試中心表示，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，請考生務必攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片的健保卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一）應試，有效證件不含學生證，健保卡需有照片才是有效證件。

考生如穿戴連帽衣服或使用耳塞，或因個人身體狀況、天氣寒冷而使用帽子、口罩、手套、圍巾、非電子式的傳統暖暖包等，須配合監試人員檢查，在身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。

具傳輸、通訊、記憶、拍照、錄影或計算功能的物品（如手機、智慧型手錶、智慧型手環等）、計算機、電子辭典等不可攜帶入座；考生進試場就座前，應確認鐘錶的鬧鈴功能已關閉，放臨時置物區的手機應完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能）。

