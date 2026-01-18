115學測／次日考英文、國綜、國寫 應試帶有效證件
115學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，考英文、國綜、國寫。大考中心提醒，考生應試時務必攜帶有效證件正本，有效證件不包含學生證，健保卡需有照片才是有效證件。
115學年學科能力測驗訂於1月17日至19日舉行，學測共有6考科，考生可自由選考，其中國文考科分為兩節施測，今天第2天考英文、國文一（國綜）、國文二（國寫）。
大學入學考試中心表示，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，請考生務必攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片的健保卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一）應試，有效證件不含學生證，健保卡需有照片才是有效證件。
考生如穿戴連帽衣服或使用耳塞，或因個人身體狀況、天氣寒冷而使用帽子、口罩、手套、圍巾、非電子式的傳統暖暖包等，須配合監試人員檢查，在身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。
具傳輸、通訊、記憶、拍照、錄影或計算功能的物品（如手機、智慧型手錶、智慧型手環等）、計算機、電子辭典等不可攜帶入座；考生進試場就座前，應確認鐘錶的鬧鈴功能已關閉，放臨時置物區的手機應完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能）。
【115學測衝刺】
▪不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪數A／比去年難出現「魔王題」 考生哀號：寫不完
▪整理包／注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言