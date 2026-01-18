115學測第二天英文、國文登場 應考注意事項一次看

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115學年大學學測今天邁入第二天，圖為學校師長組織加油團，為考生加油。記者林俊良／攝影
115學年大學學測今天邁入第二天，圖為學校師長組織加油團，為考生加油。記者林俊良／攝影

115升大學學測邁入第二天，今天依序考英文、國綜、國寫。國文、英文歷來都為學生選考人數最多的科目，今年兩科選考人數均達12萬，選考人數百分比高達99%。大考中心提醒考生，應考務必攜帶應試有效證件，以免被扣分。

大考中心統計，今年國文科共計12萬902人報考，選考人數百分比達99.48%；英文科12萬959人報考，選考人數百分比99.53%。上午9時20分先考英文，後依序考國綜、國寫。

根據大考中心統計，歷來學測最大宗違規均為未攜帶應試有效證件正本共查驗。大考中心提醒考生，務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本，應試有效證件包含國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。有效證件「不包含」學生證，健保卡需要有照片才是應試有效證件。

考生如於身分查驗時間，未持應試有效證件正本供監試人員查驗，大考中心也說明，經監試人員查核並且確認是考生本人無誤者，仍會准予應試，但若未依簡章規定在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達考（分）區試務辦公室或試場，將送考試委員會審議並扣減該節成績。

另外，教育部也提醒考生，考試開始鈴響起，確認答題卷並簽全名，考試結束鈴響畢，則立即停止作答。手機、智慧型眼鏡、手錶、手環、耳機等穿戴式裝置禁止攜帶入座，手機則應完全關機，包含關閉鬧鈴、震動、提示音等，開啟飛航模式或設定為靜音均「非」完全關機。

有鑒於近日日夜溫差大，大考中心提醒，考依據考試簡章試場規定，考生應試時若穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子、口罩、手套、圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且以不影響辨識面貌為原則。

