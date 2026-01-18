大學學測數學A計算量大…近年最難 考生直呼燒腦
大學學測昨登場，首節考數學Ａ，不少考生反映考題偏難，計算量大、寫不完、卡很久、想不通。北市高中教師解題團、陽明高中教師蘇順聖直言，今年考題著重數Ａ觀念，數Ｂ生跨考約三成試題無法應對，觀念要非常好才能順利作答，也是近年教師解題花費最多時間討論的一年，「學生作答心情不會太好」。
得勝者文教分析，數Ａ計算量大，估頂標十一級分、前標九、均標六、後標四、底標三，與去年五標相同。
建中教師許為明表示，難題如第五題，試題為矩陣對向量的作用，但過去很少論及三階方陣對空間向量的運算，學生可能感到陌生；再者，第十二題不少學生可能看到未知係數太多就先放棄，甚至下筆也會愈寫愈懷疑。前半難題多，後半即便碰到容易的試題也會沒信心，建議課本相關試題可稍微提高。
蘇順聖談到，今年多選題難度高，也是決勝關鍵，如果學生先從多選題下筆，可能面臨時間不夠的問題。整體而言，可能是近年最難的數Ａ考題。
補教老師解創智則認為，整份試卷幾乎沒有非常容易的題目，要拿分就要花力氣算，對計算能力強的同學有利。混合題考空間向量、空間直線平面是新課綱以來計算量最大的混合題，其中第十八、十九題較容易，第廿題要花更大的氣力解題，若學生答案對了卻沒有給足理由，也無法拿到全部分數。
不少考生也直呼試題燒腦。雄中學生何宥樺提到，單選第二題考概念式函數，先給出未知數的定義需要自行推導，要真正理解整數概念，計算後才敢選。台中蔡姓學生說，今年手寫題偏難，尤其最後一題解題要「拐很多個彎」，計算步驟多，不容易拿分。
此外，昨有高雄女中考場家長反映，昨南部出太陽，考場卻無法開窗、開電扇，空氣悶熱，質疑規定過於僵化，未能因地制宜。
大考中心主任張新仁表示，考生可向監試人員反映，監試人員也可利用如預備鈴時間爭取考場學生同意，只要考生同意就能開啟門窗。昨考試最大宗違規仍是未攜帶應試有效證件，共四十二件，提醒考生務必攜帶應試有效證件正本。
▪不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪數A／比去年難出現「魔王題」 考生哀號：寫不完
▪整理包／注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言