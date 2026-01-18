大學學測數學A計算量大…近年最難 考生直呼燒腦

大學學測昨登場，首節考數學Ａ，不少考生反映考題偏難，計算量大、寫不完、卡很久、想不通。北市高中教師解題團、陽明高中教師蘇順聖直言，今年考題著重數Ａ觀念，數Ｂ生跨考約三成試題無法應對，觀念要非常好才能順利作答，也是近年教師解題花費最多時間討論的一年，「學生作答心情不會太好」。

得勝者文教分析，數Ａ計算量大，估頂標十一級分、前標九、均標六、後標四、底標三，與去年五標相同。

建中教師許為明表示，難題如第五題，試題為矩陣對向量的作用，但過去很少論及三階方陣對空間向量的運算，學生可能感到陌生；再者，第十二題不少學生可能看到未知係數太多就先放棄，甚至下筆也會愈寫愈懷疑。前半難題多，後半即便碰到容易的試題也會沒信心，建議課本相關試題可稍微提高。

蘇順聖談到，今年多選題難度高，也是決勝關鍵，如果學生先從多選題下筆，可能面臨時間不夠的問題。整體而言，可能是近年最難的數Ａ考題。

補教老師解創智則認為，整份試卷幾乎沒有非常容易的題目，要拿分就要花力氣算，對計算能力強的同學有利。混合題考空間向量、空間直線平面是新課綱以來計算量最大的混合題，其中第十八、十九題較容易，第廿題要花更大的氣力解題，若學生答案對了卻沒有給足理由，也無法拿到全部分數。

不少考生也直呼試題燒腦。雄中學生何宥樺提到，單選第二題考概念式函數，先給出未知數的定義需要自行推導，要真正理解整數概念，計算後才敢選。台中蔡姓學生說，今年手寫題偏難，尤其最後一題解題要「拐很多個彎」，計算步驟多，不容易拿分。

此外，昨有高雄女中考場家長反映，昨南部出太陽，考場卻無法開窗、開電扇，空氣悶熱，質疑規定過於僵化，未能因地制宜。

大考中心主任張新仁表示，考生可向監試人員反映，監試人員也可利用如預備鈴時間爭取考場學生同意，只要考生同意就能開啟門窗。昨考試最大宗違規仍是未攜帶應試有效證件，共四十二件，提醒考生務必攜帶應試有效證件正本。